Pevačica i bivša učesnica "Zadruge" Ivana Krunić napadnuta je kasno sinoć u Beogradu, u društvu nekadašnjeg cimera iz rijalitija Filipa Reljića, koji je tom prilikom pretučen. O svemu što je sinoć preživela, otvoreno je, vidno uzbuđena, progovorila za Pink.rs.

- Užas, užas! Ova godina kako ide, živu glavu samo da izvučem... Stvarno više ne znamdokle?! Izbegavam probleme, normalno živim, mirno, i opet naj*bem - započela je Ivana razgovor za naš portal, a potom počela da prepričava šta se to sinoć desilo.

- Vraćali se Relja, njegov drug i ja i prelazimo Gazelu kolima, neki auto počeo da nasseče, koči, da usporava. Počeli da viču iz kola:“Ja ti blicam, nećeš da se skloniš", a on ga stvarno video, i u tom trenutku nije mogao da se skloni. I neki čovek ogroman unutra, riba pored njega, vrište na nas... Jezivo izgledaju! Znaš kakva sila, agresija:“Stani kad ti kažem“, vidiš tačno da hoće da nas biju! Filip nije želeo da stane, počeli smo da bežimo, u*rala sam se od straha! Trube, dovikuju, ja u tom trenutku šta da radim, zovempoliciju! Počela da objašnjavam, ne znam ni da li su me razumeli, jer ja drhtimi plačem. Molila sam ih da nas ostave na miru... A ova devojka vidi mi telefon i počinje da urla:"Koga to zoveš?!" - u dahu priča Ivana.

U tom trenutku, Ivana, Filip i njegov prijatelj pomislili su da će spas naći na obližnjoj benzinskoj stanici, ali su se prevarili - tu su tek usledili problemi.

Mi idemo dalje, ja sam obavestila policiju da uskoro silazimo s mosta. Oni idu ispred nas, koče, koče, bukvalno zamalo da se slupamo, i mi pobegnemo na pumpu. Otišla sam u kabinu od WC-a, zaključala sam se, zvala policiju ponovo, da nastavim razgovor. Dok pričam sa policijom, čujem ono dvoje kako dolaze na pumpu, deru se i čujem udarce! Oni su se tu komešali, radnici sa pumpe su pokušali da razdvoje... A ta devojka je krenula da me nađe, sva sreća pa ju je Filip sprečio! Ovaj muškarac ga je uhvatio za vrat, a ta devojka ga udarala parfemom, slomila mu šoferku, slomila telefon i ubrzo je došla policija, posle dva minuta, pa su me zvali da izađem iz WC-a, odmah smo dali izjavu - prepričava Ivana i dodaje da je Filip u policiji podneo krivičnu prijavu, a da će sudu priložiti dokazni materijal - snimke sa bezbednosnih kamera pumpe, kao i izjave mnogobrojnih svedoka.

- Ostala mi je ozbiljna trauma, sigurno neko vreme neću izlaziti iz kuće - priznala je na kraju uplašena pevačica.

Autor: D. Tanasijević