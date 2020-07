VOJAŽ I BRESKVICA DIGLI NOS Odbijaju da sarađuju sa starijim i poznatijim kolegama, evo šta je razlog

Vojaž i Breskvica stekli su veliku popularnost, pogotovo među mlađom publikom, a o saradnji sa poznatijim i popularnijim kolegama još uvek ne razmišljaju, uprkos tome što im se pojedine nude.

Kako kažu, još uvek nije vreme za tako nešto.

- Dosta ljudi nam se stvarno javlja da sarađuju sa nama. Međutim, trenutno je najbolje za nas da nekako stabilizujemo to što smo do sada napravili. Jer, estrada koliko smo je mi do sada shvatili dosta klimava stvar. I sve što napraviš preko noći može da ti padne. Toliko iskustva imamo, da možemo da kažemo to. Ali, nekako je malo glupo i teško da odbijemo nekog ko je dosta duže tu od nas, i koje dosta popularniji od nas, ali neke stvari su takve kakve jesu - kaže Vojaž i dodaje da bi mu ostvarenje sna predstavljala saradnja s Dinom Merlinom.

Iskreno, kada sam bio mali, i dan danas maštam o tome... Meni je Dino Merlin čovek neprikosnoven. Meni bi srce bilo puno kada bih imao priliku da porazgovaram sa njim na pet minuta da vidim kako taj čovek razmišlja, a kamo li da imam neku saradnju sa njim. Eto, neka bude Dino Merlin to bih stvarno voleo. Šta bi bilo kad bi bilo.... Nismo sad u poziciji da pucamo tako visoko.

Autor: D.T.