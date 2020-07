"DOŠAO SAM S KOSOVA, NISAM IMAO NI ZA KROFNU" Đani se danas RAZBIJA od para, a nekada je bio na RUBU EGZISTENCIJE!

Radiša Trajković Đani uskoro će postati deda - njegov sin Miloš Trajković i devojka čekaju bebu, a svadbeno veselje je otkazano zbog koronavirusa.

Folker će organizovati veselje kad sve prođe, a do tada biće posvećen pripremama za dolazak unučeta na svet.

- U decembru nam stiže novi član porodice. Ja se radujem kad vidim kuče na ulici, a ne detetu, i to mom unučetu. Ja sam s Kosova i mi to sve na vreme uradimo, oženimo se, dobijemo decu i unučiće, pa možemo u njima da uživamo kako dolikuje. Rekao sam sinu: "Neka je dete živo i zdravo, samo da ne bude nisko na dedu". Od mene deca nema šta loše da nauče. Mogu samo da budu vredni i dobri ljudi, kao što su i moja deca - kaže pevač, kojem smeta to što ga ljudi često osuđuju i negativno komentarišu u javnosti.

- Svako neka gleda svoju kuću. Takav je naš narod, gleda šta se drugima dešava, a sebe ne gleda. Aman, šta ima ko da mene komentariše. Gledaju šta ja radim, pa brate, zavrni rukave i radi. Svi mogu pošteno da zarade. Najlakše je da se neko dohvati flaše i da padne u očaj. Samo je kod nas sramota da se radi - kaže Đani i nastavlja:

- Preko svi rade sve i svašta. Pa ne mogu svi da pevaju, da budu direktori. Kažu: "Lako je Đaniju", a gde su svi bili kada je Đani došao s Kosova? Tada nisam imao ni za krofnu. Sve sam sam stekao po belom svetu, pa me nema kući po dva meseca. Sve dok se nisam oznojio, nisam ni zaradio. Nikad nisam bio samoživ, kao sve meni, a ko šiša decu. Meni je porodica na prvom mestu - poručio je pevač.

