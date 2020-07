Kako kaže Natalija Trik FX, ona se prva razbolela, a onda je virus zakačio i njen suprug kome je tokom noći pozlilo i završio je u bolnici.

Sani Trik FX ima koronu i trenutno leži u KBC Zvezdari, a na Covid-19 je pozitivna i njegova supruga Natalija.

- Sani je u bolnici, strefio nas je ovaj virus i on je loše. Našli su mu nešto na plućima i evo već sedam dana ne mogu da mu skinu temperaturu. Trenutno leži na KBC Zvezdara jer je smao tamo bilo mesta i baš smo uplašeni, ovo je za nas katastrofa jer on zdrav čovek, nikad u životu nije bio u bolnici, sem zbog saobraćajke - rekla je Natalija.

- Prvo sam se ja razbolela, ali mene sada prolazi, sedam dana smo čekali rezultate i ja sam dobila da sam pozitivna, a evo on leži u bolnici i još nije dobio svoje. Ja sam bila prvo loše i kad me je uhvatilo mislila sam da je grip kad sam videla posle trećeg dana da i dalje imama temeperaturu otišla sam da se testiram. Zato kad je i on dobio temeperaturu znali smo da sigurno i on ima koronu. Baš smo se istraumirali, tokom noći mu je pozlilo i hitno su ga primili. Odjednom je počeo da kašlje i kad smo tamo otišli u bolnicu našli su mu nešto na plućima.

Pevačica je istakla i da ne odlazi kod supruga u posetu, kao i to da je njihov prijatelj Miki Mećava takođe pozitivan na Covid-19.

- Nisam ga obilazila jer su posete zabranjene a i ja sam pozitivna i onda mnogo brinem jer evo već danima ima 38 temperaturu. Malo mu se spusti na 37.5 ali ubrzo se vrati. Baš smo u haosu pogotovo što na sve ovo i naš prijatelj Miki Mećava je loše jer je pozitivan na virus, a uz sve to morali smo da se oprostimo i od doktora Mileusnića, jako težak period za nas. Nadam se samo da će Sani ubrzo ozdraviti, jer sam baš zabrinuta - rekla je, pa dodala da ne zna gde su se zarazili:

- Stvarno ne znam gde smo pokupili virus, nigde nismo izlazili, čak ni na kafu, jedino mislim da je to moglo da se desi u prodavnici.

Autor: M.K.