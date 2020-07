Ja sam ranije tokom svog života imao upale pluća, ali to ne može da se poredi sa ovim - kaže pevač za Pink.rs.

Pevač i bivši učesnik rijaltija ''Farma'' Milan Obradović, poznatiji kao Miki Mećava, vodi tešku bitku sa opakim korona virusom. Pre nekoliko dana saznao je da je pozitivan na koronu, a trenutno se nalazi na Klinici za Infektivne bolesti u Beogradu. U potresnoj ispovesti za Pink.rs otkriva kako izgleda njegova borba, kakve simptome ima, ali i kako se oseća.

- Nikako se ne osećam, ovo je strašno da vam kažem. Stigli su rezultati, pokazuju da sam pozitivan... Ja sam prvo mislio da me je izduvao vetar na motoru. Tu noć je počela groznica, probudila me i sutradan sam imao temperaturu 39/5. Kad sam prvi put uradio test iz krvi, bio sam negativan. Snimio sam i pluća i sve je bilo u redu. Međutim, krvna slika nije bila dobra. Posle nekoliko dana sam morao da se javim u bolnicu u Beogradu, uradili su mi test i lekar me je zadržao da ležim. Ovde sam nekoliko dana. Skener pluća je pokazao pravu sliku. Upala pluća... - počinje priču za Pink.rs Miki Mećava i dodaje:

- Mogao sam da hodam, pa sam mislio da će me pustiti. Međutim, rekli su mi da nije šala i da moram da ostanem. Primam terapiju. Do sada nisam imao snage ni da se obratim ljudima, ni da apelujem... Na sreću, ja sam bio sam u Prokuplju i niko od mjih se nije zarazio. Ja sam se toliko čuvao, ali eto, zakačio sam virus. U poslednje vreme smo se svi malo opustili - rekao je pevač i otkrio kakve simptome korona virusa on ima:

- Sve vreme kašljem, imam osećaj kao da me je neko pretukao. Ja sam ranije tokom svog života imao upale pluća, ali to ne može da se poredi sa ovim. Na sreću, imam jaka pluća. Kašalj mi se ovde javio. Noćas prvi put nisam imao temperaturu. Osećaj je sada kao da me je neke izmrcvario, kao da sam se sa nekim rvao. Ja sam sada u samom piku. Izgubio sam čulo ukusa. Kad jedem hleb osećam se kao da pijem slanu, morsku vodu, i to toplu. Baš gadan osećaj, strašno! Jedva jedem. Danas sam shvatio da mi odgovara med i čokoladno mleko. Izgubio sam apetit, a želudac mi traži hranu. Nadam se da će biti bolje. Danas bi trebalo da mi promene terapiju. Ne znam kako će sve dalje da se odvija - kaže pevač za Pink.rs i dodaje:

- Treba biti jak, ovo je kao neki rijaliti. Treba izdržati da gledaš sve ovo oko sebe. Apelujem na sve da ovo nije prošlo i nismo svesni da će tek biti. Mnogi ne prijavljuju ništa, grle se i ljube... Nisu svesni dok ne dođe do ovoga...

Autor: M.K.