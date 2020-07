View this post on Instagram

⁣ Draga mala Tijana,⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Završi školu.⁣⁣⁣⁣ Glup početak, znam. Ova poruka je mogla da počne na hiljadu zanimljivijih načina, a ja počela školom. Izvini. Al’ škola je stvarno važna. Ne toliko za opstanak, koliko za glavu. Lakše ćeš obrazovana u društvo. U dobro društvo.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Uživaj. Ne brini, uživanja će biti još mnogo, imaš tek deset godina. Nebo te voli.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Veruj roditeljima, jer ti oni žele samo najbolje. Poslušaj ih kad misliš da treba, a saslušaj uvek. Kasnije ćeš shvatiti da su bili u pravu i u situacijama kada si bila ubeđena da si pametnija.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Operi ruke. I pre i posle jela, obavezno. I gledaj da ti je uvek sve čisto: i glava, i soba, i dvorište. Kad smo kod dvorišta - samo svoje gledaj. Ne jedi sve što leti – ne budi povodljiva, ne veruj baš svakome. Čuvaj prijatelje. Večera nisu samo viršle, uzmi nekad i nešto drugo. Smanji taj majonez. Uvek će ti muzika biti lek, violončelo drug, a scena dom. I budi ambicioznija malo, ako znaš za Boga.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Traži Tamaru i dalje, nemoj da prestaneš da je tražiš od Brane i Velka jer ti se ništa lepše u životu nije desilo još. Drugi deo tebe je kod nje.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Kasnije će tvoje majice biti kod nje, al’ to nema veze, znaćeš već kako s tim.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Za nekih desetak godina ćeš upoznati Milana. Njemu veruj najviše. Nemoj imati tajni pred njim, a nećeš to ni želeti, videćeš, biće ti glupo da nešto ne podelite. Odselićeš se iz Skoplja i to će biti onaj trenutak kad nije ni važno u kom si gradu, nego ko je s tobom tamo, pa vam je samo svemir dovoljan. Od tada će ti sve misli počinjati množinom. I iza svake će stajati ljubav.⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Saznaćete da ćete dobiti dete. A onda da ipak nećete. I to baš tako, u jednoj bezveze rečenici, kao da se ništa nije desilo, kao da si samo ispustila šaku tih klikera kojih ti je sada puna soba. Kao da je sve bio samo san... možda i jeste, ko zna.⁣⁣⁣⁣ Kasnije ćete opet čuti onu lepu vest, ali ovoga puta je stvarna. Niko se ne šali, niko ne sanja. Vidiš li sebe sada? E, takav će i on biti. Pokupiće samo najbolje od mame i tate, da bude čovek ceo. Ko bi rekao, a? Ti keva! ⁣ ⁣⁣⁣⁣ Kad dođeš do tog dela, videćeš da je ceo život pre njega, bio generalna proba.