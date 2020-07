Potkačila bivšeg!

Pevačica Ana Sević otkriva da sjajno podnosi drugu trudnoću, da ima mnogo pouzdanja u partnera Daniela Nedeljkovića jer smatra da je sjajna očinska figura, ali i da su pomerili svadbu zbog virusa korona.

Ana ovih dana uživa u drugom stanju, a nedavna vest da će ponovo dobiti devojčicu donela je posebnu radost u njen dom.

- Odlično se osećam, sve prolazi u najboljem mogućem redu i potpuno je različito nego u prvoj trudnoći. Jedno totalno novo iskustvo, to su mi sve mame rekle, da je svaka trudnoća iskustvo za sebe, ali zaista uživam - kaže Ana i dodaje:

- Nekako sve je drugačije, to žene koje su majke znaju o čemu pričam. Imala sam velike mučnine na početku, sad sam super, izvukla sam se što se toga tiče. Tako da mi je trenutno pravo uživanje.

Ona ističe da joj partner Daniel u svemu pomaže i da jedva čekaju da beba dođe na svet.

- To je nešto što je kod nas potpuno normalno, jedno za drugo smo uvek tu i sve radimo zajedno. Jako dugo smo priželjkivali i želeli bebu i konačno je božja volja presudila da to i dogodi. Najsrećniji smo na svetu, ne postoji nešto lepše i bitnije od toga - nasmejano priča Ana, i objašnjava da je njena ćerka Lorena, koju je dobila u braku sa Darkom Lazićem, posebno ushićena zbog toga što će dobiti sestru:

- Lorena je oduševljena, ona je potpuno zrelo dete uvek bila, i za nju je ovo nešto sjajno. Razmišlja o imenima, osmišljava sobu i razgovaramo o tome non-stop. Jako joj se sviđa što će dobiti sestru, ali najbolji dojam će joj biti kad beba stigne - otkriva Sevićeva, i ističe da će verovatno ćerkica izabrati ime za bebu:

- Meni je to jako slatko i apsolutno će joj biti odrešene ruke ako bude želela da ona odluči o imenu. Svakako nema bliže osobe od brata ili sestre, pa zašto da ona ne presudi kako će se zvati.

Pevačica takođe objašnjava da joj je bilo apsolutno svejedno kog pola će biti drugo dete, ali da je sada posebno srećna jer je Daniel divan sa devojčicama.

- U prvoj trudnoći sam imala strašnu želju da rodim devojčicu i to je bio moj san. Nije mi bilo važno samo da bude devojčica, bitno je da je dete živo i zdravo, ali eto želja mi se ispunila i zato sada nisam ni razmišljala o tome da li će biti muško ili žensko. Imam Lorenu, koja je sada velika i potpuno mi je otvorila novi svet, ponovo sam se rodila kad se ona rodila. Deca su bogatstvo - kaže pevačica, i nastavlja:

- Daniel se od početka nije izjašnjavao šta bi više voleo, isto je bio u fazonu da je samo bitno da je dete živo i zdravo. A ja znam da će on biti divan otac, jer je i prema Loreni od početka takav, prosto je divna očinska figura za devojčice.

Tokom karantina Ana je priznala da je nabacila koje kilo viška, ali od kada je saznala da je u drugom stanju, o tome ne mari previše.

- Pre izolacije sam bila mršavija nego ikada i onda kad sam počela da dobijam kilograme u karantinu i meni je to bilo mnogo. Iako su mi svi govorili da sam nenormalno mršava pre toga, ja sam se super osećala. Nisam osoba koja voli da jede, onda su mi ti dodatni kilogrami malo smetali. Međutim, ubrzo mi je bilo jasno da je to zbog trudnoće, pa se sve polako stabilizovalo i došlo na svoje mesto. Nisam se ništa posebno ugojila. U prvoj trudnoći je to bilo 10 kilograma, mislim da će i sada biti tako. Nikad se ne bih snebivala da jedem, treba u trudnoći da se ponašaš kako se osećaš i da se ne ustručavaš, već da budete zdrave i ti i beba, a posle porođaja povedeš računa o svemu - priča pevačica, koja nije uplašena zbog trenutne pandemije virusa korona, već poštuje sve propisane mere:

- Pa nemam strah iako sam u drugom stanju, prosto nisam osoba koja paniči i koja unapred razmišlja o potencijalnom problemu, jer kako zračiš, tako i privlačiš. To je nešto na šta ne možeš da utičeš. Znam ljude koji su se čuvali u prvom talasu pa su pokupili koronu, nema pravila i prosto ovo je neprijatelj kojeg niko ne vidi i ne možeš da utičeš da li ćeš se zaraziti, samo da se čuvaš i pridržavaš mera. Apsolutno poštujem socijalnu distancu, nema mesta panici, samo ću preduzeti sve da zaštitim sebe i ljude oko sebe.

Papir mi nije bitan za sreću

Ana je priznala da je sve bilo spremno za njeno venčanje sa Danielom koje je trebalo da se dogodi na leto, ali da su u martu bili primorani da sve otkažu.

- Papir mi apsolutno nije bitan za sreću jer i sama znam, iz prethodnog iskustva, da on nažalost ne znači ništa u današnje vreme, ne obezbeđuje ono što je nekad bio brak. Međutim naravno da smo Daniel i ja želeli da pravimo svadbu i sve obeležimo s našim porodicama. Sve je bilo isplanirano za leto, pre pandemije virusa korona, ali situacija je takva da nije vreme da se ljudi skupljaju i da se ljudi izlažu riziku, pa smo slavlje zasad otkazali. Zdravlje bože, pa će biti razloga za slavlje - rekla je Ana, a kako će na ovo reagovati njen bivši, folker Darko Lazić, ostaje da vidimo.

Autor: M.K.