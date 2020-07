"BELE RADE" su je proslavile, krila je da se RAZVELA, a sad ova pevačica izgleda DA TI PAMET STANE! (FOTO)

Da li se mnogo promenila?

Pevačica Jelena Broćić je devedesetih godina prošlog veka otpevala pesmu "Bele rade" koja ju je vinula u zvezde, a malo ko danas ne zna ovu numeru koja je praktično postala evergrin. Jelena je oduvek važila za skromnu i povučenu pevačicu, rodom iz Čačka, koja svoju karijeru nije gradila na skandalima.

Kada se razvela posle devet godina braka, malo ko je za to znao, pa je vest o tome došla kao šok za sve. No, sa bivšim suprugom je Jelena ostala u odličnim odnosima i to zbog njihovog sina Vasilija.

Ni kada sam se udavala nisam to delila sa javnošću, pa neću da delim ni priču o razvodu. Uvek sam svoj privatni život držala po strani i najvažnije mi je da zaštitim sina Vasilija. Moj bivši suprug i ja se sada slažemo bolje nego kada smo bili u braku - rekla je Jelena svojevremeno za domaće medije.

Ona se gotovo povukla sa scene i svoje vreme je posvetila nasledniku, ali i dalje izgleda odlično, što bi mnogi rekli - za nju kao da je vreme stalo.

Autor: N.V.