Bivši učesnici ''Zadruge'' i članovi grupe Trik FX, poznati bračni par Natalija i Sani Ibraimov pozitivni su na korona virus, a dok se pevačica oporavlja, kod njenog supruga je situacija ozbiljnija. Naime, kako Natalija kaže za Pink.rs, veoma je zabrinuta zbog Sanija, budući da je hospitalizovan nakon što mu je pozlilo.

- Ja sam okej, a Sani je u bolnici. Niko ništa ne može sada da prognozira kad je ovaj virus u pitanju. Meni je sada već 10. dan otkad sam saznala da imam koronu, treba ponovo da se testiram. Sanija su hospitalizovali, jer nisu mogli da mu skinu temperaturu, kašljao je sve vreme... Sada leži, malo mu je bolje, ali mu se stalno vraća temperatura. Nadam se da će biti sve okej. Kad sam se ja razbolela, on se zarazio posle dva dana. Ja srećom nisam imala ništa na plućima, pa su me pustili da budem kod kuće. Sani je počeo da kašlje i imao je šesti dan visoku temperaturu. Tog jutra kad je završio u bolnici mu je pozlilo, on je pio lekove, a onda je počeo da kašlje. Kad su pogledali pluća, odmah su ga hospitalizovali - počinje priču Natalija za Pink.rs i dodaje da joj je veoma teško jer je sama kod kuće, kao i da ih je vest o smrti prijatelja dodatno potresla.

- Strašno mi je, jer sam ja isto bolesna. Nije prijatno da budeš sam. Muž je u bonici, a ja se stvarno nadam da će sve biti u redu. Bilo mi je grozno, baš sam se uplašila. Izgubili smo i jako dobrog prijatelja, doktora Mileusnića i jako sam se potresla. Taj isti dan je Sani završio u bolnici. Naš prijatelj Miki Mećava je isto u bolnici, i njemu je jako loše -kaže pevačica i otkriva da li njihov naslednik Dejan ima simptome korona virusa, budući da su bili sa njim u kontaktu.

- Naš sin Deki je dobro, hvala Bogu. Mlad je on i zdrav, nema nikakve simptome. Mora sve da bude dobro, ne damo se. Nismo očekivali da će nas zadesti ovo, baš smo se čuvali. Stresno je, a još gore je što, kako čujem, virus može opet da se vrati, čak i ako ga preležite - poručila je Natalija za naš portal.

Autor: M.K.