SLEDIO NOLETOV PRIMER: Nikola Rokvić izgleda nikad bolje, a evo šta je zaslužno za to! (FOTO)

Konačno u telesnoj formi! 3 nedelje posta i autofagije 7 kg manje... 4 x nedeljno Kick Box 10 rundi bez problema Trčanje 3 x nedeljno Šetnja sa decom svako veče 😜 Autofagija i zdrav način ishrane, pogotovo posne hrane koja nema životinjsko poreklo mi je dala neverovatnu energiju koju nisam imao kada sam se “normalno” hranio... Sa lakoćom bez hrane 20 sati a energije za trening više nego ikada! A lepo nam je Sveti Sava ostavio u tipiku autofagiju, potrebni su nam Nobelovci da bi shvatili ono što u knjigama piše već punih 800 godina! Živi bili! 🙏🏽