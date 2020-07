CEO LEKSINGTON BEND ZARAŽEN KORONAVIRUSOM?! Održali koncert, pa se razboleli, a onda im se javili OVI SIMPTOMI

View this post on Instagram

Imam Koronu. Sad vec mozda i ne, pre 10ak dana sam radio test, koji je pokazao da sam pozitivan na covid 19! Na moju veliku srecu osecam se odlicno, prosao sam sa blagim simptomima(bol u grlu i gubitak cula mirisa i ukusa), temperaturu sam imao samo 1 noc. Na zalost, mnogi moji drugari, nisu prosli kao ja. Neki su u bolnici, a neki kod svoje kuce lece upale pluca!!! Poenta price jeste, da sam se zarazio samo iz sopstvene neodgovornosti i maltene svesno! Znao sam da nema sanse da se ne zarazim, uz tempo koji sam imao tih dana i nacinom na koji sam bio u kontaktu sa okolinom. Svestan situacije, distancirao sam se tih dana od roditelja i svih za koje sam smatrao da ne bi bilo dobro da se zaraze. Svi su krivi donekle i drzava i sistem i izbori i klubovi i koncerti i utakmice, a ujedno i niko nije kriv! Najveca odgovornost je na nama samima. Ako pored svih edukacija i apela u proteklih 3 meseca iz svih medija, kako domacih, tako i stranih...kako se prenosi covid.. to nama nije jasno, onda smo zaista samo sami mi krivi! Budite odgovorni, perite ruke non stop i uvek nosite gel ili dezinfikaciono sredstvo, ne cmačite se sa svima zivima, drzite distancu i pod broj 1 NOSITE MASKU u zatvorenom prostoru i onda kada smatrate da ste u neposrednoj blizini sa drugim ljudima! Mnogo je lakse da se prilagodimo, nego da nas zatvaraju!!! #nijesramotanositimasku