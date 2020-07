LENA KOVAČEVIĆ PRIMLJENA U BOLNICU SA UPALOM PLUĆA: Pevačica se oglasila, testirala se na koronu!

View this post on Instagram

Dragi prijatelji, volela bih da sam u studiju....ali u dobrim sam rukama u bolnici. Šaljem svima veliki zagrljaj (sa 2 m razmaka) i molim vas da se najstrožije Čuvate 🙏 Jedini simptom koji sam imala bila je iznenadna malaksalost - koja je trajala NE duže od 2 dana (😳) i odmah sam snimala pluća zbog tog iznenadnog plitkog daha koji sam i zbog prirode posla ozbiljno osetila i shvatila 🤦‍♀️..i primljena u bolnicu sa upalom. Toliko su kompletno trajali moji simptomi. Nisam bila u kontaktu sa zaraženima, ne naravno da znam.Na prvom testiranju sam bila negativna, drugi čekam ali po svemu sudeći glavna stvar u gradu nije me zaobišla. U bolnici ne srećem ljude, srećem SUPERHEROJE 🥇 Što se mene tice licno #stayhome moze da se vrati kao glavni # Puno vas sve 🙌🙌 vasa Lena!! #stayhome #budimoodgovorni