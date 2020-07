TELEVISA PRESENTA: Bivša devojka Mirka Šijana u vezi sa nekadašnjim dečkom njegove sadašnje Bojane Rodić?! Upućivala pretnje?! ŠOK!

Neverica!

I taman kad pomislite da ste sve čuli, naše javne ličnosti vas iznenade. Tako se sada pojavila informacija da je bivša devojka Mirka Šijana, sa kojom je bio tri godine u vezi, navodno smuvala nekadašnjeg dečka njegove sadašnje devojke Bojane Rodić! Ali, ni to nije sve!

Kako kaže neimenovani izvor za Alo, ona navodno nikako da se pomiri s tim da ju je Mirko ostavio, pa umesto da njega krivi za krah njihove ljubavi, ona je svu svoju mržnju usmerila ka Bojani.

- Najpre ju je ogovarala kod svih ljudi koji je poznaju, navodno joj pretila putem društvenih mreža, čak je do Rodićeve došla i informacija da je izjavila kako će je pregaziti automobilom čim je bude videla. Verovatno je mislila da će je na taj način povrediti te da će je to zaboleti, ali se prevarila. Prvo, Bojana je ostavila tog dečka, a ne on nju, a drugo, ta veza je trajala kratko i nije bila ozbiljna - priča neimenovani izvor.

Bojana Rodić ovo nije želela da komentariše.

Autor: Pink.rs