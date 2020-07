UŠLA U PETU DECENIJU ŽIVOTA, pa se razgolitila! Selma Bajrami pokazala sve atribute! (FOTO)

View this post on Instagram

Rodjendanska😀 Hvala svima na prelijepim zeljama. Prelijepo sam se provela. Eto i ja napunih 40 g,ali vjerujte mi osjecam se kao da mi je 25 g. Takodje hvala mojoj dragoj @dr.vbs koja se vec godinam brine za moj izgled tj za blistavost moje koze.❤️💃🌈💥 . . . . . . . . #birthday #40thbirthday #celebrations🎉 #friendship #happybirthay