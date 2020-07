"ZAKUNI SE U DETE DA NISMO IMALI ODNOS!" Maja tvrdi da ju je Janjuš zvao u kabinu na partiju S*KSA! Izbio haos! (VIDEO)

Brutalno!

Maja i Janjuš žestoko su se posvađali tokom popodneva, i to u kupatilu, dok se on tuširao i go stajao ispred nje. Maja je zatim počela da govori kako ju je Janjuš zvao da imaju opet odnose, a onda je izbio haos. Maja je poručila Janjušu i da se zakune u dete, ako nije tako, a onda je došlo i do gurkanja. U sve se umešao i Lepi Mića koji je očitao Maji lekciju.

Odgovori šta sam te? Opet praviš scene! Opet! Noramlno možemo da pričamo, ako hoćeš, a ako nećeš onda nećemo da pričamo. Majo, nemoj da mi plaćeš. Majo, ne mogu... Majo! Ti to vidi, ja sam ti rekao neke stvari. Ja niti se svađam, niti ništa - rekao je Janjuš.

Vidiš šta mi radiš - rekla je Maja.

Majo, nemoj da mi plačeš. Pomeri se, da se obučem. Svaki put kada je žurka, napraviš mi sr*nje. Ja imam 35 godina, dosta mi je... Boli me k*rac, ima sve da kažem. Svi su mene napadali. Ja samo želim da ti budeš normalna. - rekao je Janjuš.

Zvao si me da uđem sad u kupatilo. Nije te blam kada si me j*bao u kupatilu, zakoni se u dete da nisi! - rekla je Maja.

Kunem se u dete da nisam! Pomeri se od mene! Pomeri se od men! - pričao je Janjuš.

Neću da se pomerim! Neću. Smrade jedan samo me koristiš! - rekla je Maja.

Majo, pusti me! Lažov si najveći - rekao je Janjuš.

Pitao me je: "Da li snima kamera da uđeš da imamo s*ks". Tu smo nekoliko puta imali odnos - rekla je Maja, Mići koji je pokušavao da smiri situaciju.

Juče si mi rekao kako Zorica puši na svaka dva minuta i ne možemo da imamo s*ks - nastavila je Maja da besni na Janjuša.

Poslednji put smo imali odnose posle Zadrugovizije i juče mi je rekao: "Dođi da se kupamo, ne možemo da imamo odnose jer Zorica puši" i juče ode na žurku i boli ga uvo za mene - rekla je Maja, Mići.

Ne budi k*rvetina! Ne daj mu pi*ke! Ne j*bi se po wc-ima! Gde ti je stav, karakter, ponos? Otac te gleda! Svaka ti čast, izabrala si muškarca godine! To što ti radiš, rade dr*lje! Čovek ima kod kuće ženu i dete! - vikao je Mića na Maju.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: S. K.