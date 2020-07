Da li je se sećate?

Jasmina Medenica ostala je upamćena, između ostalog, po učešću u rijalitiju ''Farma'', kao i po tome što je bila zaluđena Kristijanom Golubovićem, a tamo se za njegovu naklonost borila sa Stanijom Dobrojević. Svojevremeno je bila u centru skandala zbog velike ljubavi sa Dragoslavom Lazićem, režiserom i bivšim mužem Snežane Savić. Medenica, koja je glumila ženu čuvenog "Sekule", je bila ponosna na tu ljubav, a pričalo se da je upravo ona bila "jabuka razdora" između slavne glumice i režisera.

- Ludo sam volela samo jednog muškarca u životu. Kada smo se razišli toliko mi je bilo teško da sam poželela da odem negde i da se nikad ne vratim. Taj muškarac je bio Dragoslav Lazić, bivši suprug glumice Snežane Savić. Kada su se oni razvodili, Dragoslav i ja smo se upoznali i to je bila prava ljubavna bajka, kakvu svaka žena može samo da poželi. Uvek ću ga voleti. Živeli smo osam godina zajedno. Iz te veze i strasti su nastale sve moje uloge. On je u neku ruku bio i srećan da nije sa Snežanom jer oni to nisu imali - otkrila je Jasmina Medenica u jednom intervjuu.

- Oni su se sudski razveli, a ja sam ga ubrzo posle toga upoznala. Ne želim da se plasira priča da sam ja rasturila njihov brak jer to nije istina - branila se Medenica od ovih navoda.

Ljubav Jasmine Medenice i Dragoslava Lazića bila je velika, tvrdi ona, ali nije istrajala zbog strasti. Inače, Snežana Savić i Dragoslav imaju ćerku, takođe glumicu - Anitu Lazić.

Dragoslav se ponovo oženio i to 30 godina mlađom glumicom, Draganom Turkalj. Sa njom u 76. godini dobio blizance ćerku Iskru i sina Lazara. Inače je Medenica bila i učesnica rijalitija "Farma".

Autor: M.K.