"BORIM SE..." Dragana Mitar posle izlaska iz Zadruge sve iznela u javnost: Evo šta kaže na priče da su joj ODUZELI DETE (VIDEO)

Pre nekoliko večeri, "Zadrugu" je napustila finalistkinja Dragana Mitar, koja se vratila svakodnevnom životu.

Kako kaže u "Premijeri", na život van rijalitija se još uvek privikava, a vreme non-stop provodi sa svojim sinom Jovanom.

- Od ponedeljka nisam spavala, praktično dva-tri sata, to je sve. Ne mogu da stignem, trčim na sve strane, u svemu tome imam to svoje malo obezbeđenje, to je moj Jovan koji me prati u stopu, mi smo tako navikli da funkcionišemo napolju, tako smo sad i nastavili. Stvarno me je sačekalo sve i svašta, ali evo – borim se i valjda se vidi po meni da dolazim sebi - kaže nasmejana Dragana, koja je imala potrebu da demantuje pojedine novinarske natpise i tvrdnje koje se tiču toga da joj je dok je boravila u rijalitiju oduzeto starateljstvo nad sinom.

- Ovih dana sam pročitala sve i svašta, razne gluposti o meni, neke laži. Jovan je sa mnom, kod mojih je bio, sad je kod mene. Ima lepu komunikaciju sa tatom, viđa se i sa njim, sve je u najboljem redu.

Sa suprugom Sinišom, od kojeg se razvodi, nije u kontaktu, a srela ga je već prvog dana posle napuštanja rijalitija, što je priznala i za Pink.rs. Ipak, nisu se pozdravili.

Nismo se ni videli ni čuli, a nema ni potrebe. Taj proces je u toku, tako da mi pričamo preko advokata. Jeste, ja sam izjavila, išla sam u šoping centar, spuštala se niz pokretne stepenice i on je bio u prizemlju, ali smo nosili maske... Videli smo se, prepoznali smo se, ja sam prošla pravo, on je nastavio na svoju stranu i to je bilo to.

Autor: D.T.