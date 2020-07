Žestoka rasprava Ive Grgurić, Ivane Šopić i Stefana Karića se nastavila, a potom je zadrugar ponovo po svaku cenu pokušao da se ogradi od svoje ljubavi sa Ivom - mnogi misle, pod direktivom sadašnje devojke Šopićeve.

Tom prilikom, Stefan je priznao da u rijalitiju glumi i da nije iskren, te da mu je bio jedini cilj da se samo domogne svog cilja.

- Kome je devojka bila, bre?! Nemojte da se sprdamo ovde, to je sve bila rijalitizaj*bancija. Verujte mi da glumim i da sam glup, to sam sto puta rekao, i dasam cava, dobro sam mnogo toga izglumio da bih došao do svog cilja. Došao samdo svog cilja, dobio sam što sam želeo, hvala svima koji su me podržavali - šokirao je Stefan svojim odgovorom, posle čega se povela polemika o tome da li su i suze za pokojnom misicom Dijanom Milojković bile lažne, kada je poznato da ju je varao sa Milicom Kemez.

U prilog tome govore i izjave dobro obaveštenog izvora, koji je insistirao da ostane anoniman.

- Milica se viđala sa Stefanom kada je on vodio pokojnu Dijanu na terapije u Sremsku Kamenicu. Tada bi odlazio u Novi Sad. Kemezova je znala da je on zauzet, ali nije znala o kome se radi. Kada je sve to videla u medijima, osećala se baš loše. Rekla je da će pokušati da sakrije to u "Zadruzi" jer se bojala osude javnosti, ali je na kraju sve izašlo na videlo - rekao je za Pink.rs izvor blizak Kemezovoj, koji je molio da mu ne otkrivamo ime.

Autor: pink.rs