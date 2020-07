ĐOKOVIĆI OVU GODIŠNJICU LJUBAVI SLAVE DRUGAČIJE! Korona i tuga za ljubimcem ih dotukli, ali bitno im je SAMO JEDNO (FOTO)

Usled dešavanja koja su ih zadesila u proteklom periodu kada su oboje bili pozitivni na virus korona i tuge jer su ostali bez psa Tesle, Đokovići će šest godina braka obeležiti u društvu dece.

Iako su za njima važan datum imali običaj da otputuju u prirodu i uživaju u moru ili na planini, Jelena i Novak Đoković ovu godišnjicu braka proslavljaju na sasvim drugačiji način.

- Protekli period bio je vrlo stresan za oboje, prvo je Novak morao da otkaže učešće na Adrija turniru, nakon što su i on i Jelena saznali da su pozitivni na korona virus. Iako su pre nedelju dana dobili rezultate da su preležali virus, odlučili su da se primire u svom domu i posvete deci - navodi izvor blizak Đokovićima, i dodaje:

- Na sve to desilo se da ostanu bez ljubimca Tesle, za kojeg su svi bili jako vezani. Jelena je posebno utučena zbog toga. Takođe kompletna situacije sa trenutnom epidemiološkom situacijom u zemlji nije sjajna, i zbog svega toga nisu želeli da putuju ili prave neko posebno slavlje. Upravo zato će svoju godišnjicu intimno obeležiti u svom domu uz sina Stefana i ćerku Taru.

Ipak kako važe za romantike, sigurno je da simbolični pokloni neće izostati.

- Oni su poznati po tome da ne vole da bacaju novac na nepotrebne materijalne stvari, ali što se tiče simboličnih poklona za važne datume - sigurno neće izostati. Novak je jako romantičan, pa će se potruditi da danas priredi neki poseban gest za Jelenu - otkriva izvor.

Podsetimo, ljubavna priča Jelene i Novaka počela je u leto 2005. godine, u tinejdžerskim danima u Beogradu, a krunisana je brakom devet godina kasnije na Svetom Stefanu. O toj svadbi brujali su svi domaći i svetski mediji, a na ostrvo u Crnoj Gori pored novnarskih ekipa, 10. jula 2014. godine pristigli su i silni turisti koji su poželeli da vide mladence na njihov svečan dan.

Novak je za svadbu odabrao klasično odelo, dok je Jelena blistala u beloj korset venčanici, sa velom na glavi. Među mnogobrojnim zvanicama na slavlju bili su i Nenad Zimonjić sa suprugom, Boris Beker, Troicki sa devojkom, Marjan Vajda, dok su za sjajno veselje bili zaduženi pevači Mirosav Ilić i Milica Todorović.

Inače Đokovići su se potrudili da veselje prođe bez ijednog paparaca i mogućnosti da slike procure u javnost, pa su tako zabranili upotrebu mobilnih telefona i fotoaparata na svom venčanju.Kako je Jelena u tom trenutku bila trudna sa sinom Stefanom, par je medeni mesec iskoristio za odmor na moru i proveo ga u Grčkoj. Trajao je sedam dana, jer je Novak morao da se vrati teniskim obavezama.

Njihova ljubav često je tema mnogih, ali i pored toga što ih tabloidi često razvode, oni traju i odolevaju svim izazovima. Kad su se upoznali preko zajedničkih prijatelja, tada 17-godišnji teniser odlučio je da se profesionalno bavi tenisom. Zahvaljujući sportu započeli su razgovor i shvatili da imaju puno zajedničkih tema.

- Ona je za mene nešto posebno, ona je moja srodna duša - rekao je nebrojeno puta Novak Đoković.

U jednom trenutku njihova veza našla se na prekretnici i morali su da odluče šta i kako dalje. Razgovarali su o zajedničkom životu i tada su doneli odluku da se Jelena preseli u Monako, njihovu sadašnju porodičnu bazu.Godine 2013. svet je obišla vest da je Novak Đoković zaprosio svoju dugogodišnju devojku, čime se teniser sam pohvalio na svom profilu na Fejsbuku, napisavši: „Od sada ću Jelenu svima predstavljati kao verenicu i buduću suprugu! Počinje navikavanje. Slatke muke. Presrećni smo!”Četiri meseca nakon venčanja, 21. oktobra 2014, Jelena je u Monte Karlu rodila dečaka kojeg su nazvali Stefan. Tri godine kasnije dobili su još jedno pojačanje - ćerkicu Taru, i danas, nakon šest godina braka i čak 15 godina ljubavi, važe za jedan od najskladnijih poznatih bračnih parova

Đoković nikada nije krio koliko mu je Jelenina podrška značila u karijeri:

- Na prvi pogled osvojila me osmehom. Naravno, izgled uvek prvi dolazi do izražaja, ali za ljubav je potrebno mnogo više. Jelena je bila iskrena od prvog trenutka i hvala bogu što smo se sreli pre nego što sam postigao velike uspehe jer znam da je ona sa mnom zbog mene, zbog Novaka, zbog klinca kog je upoznala kada je imao 17 godina. Ona mi je najveća podrška, sposobna je, ambiciozna i jaka. Kod nje najviše volim iskrenost, to je ono što nas čini srećnim.

Autor: M. K.