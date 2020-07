IZAŠAO IZ ZADRUGE, PA SAZNAO DA MU JE MAJKA TRUDNA! Orozović van sebe:"U šoku sam, dobiću brata!"

Fitnes trener Nikola Orozović sinoć je napustio "Zadrugu", uoči superfinala koje je zakazano za večeras, a po čim je stigao kući dočekale su ga sjajne vesti!

Naime, njegova porodica uskoro će postati bogatija za još jednog člana.

- Saznao sam jutros da mi je majka trudna, šesti mesec, dobiću brata! To mi je bio šokpravi, nisam ni razmišljao o tome da će biti trudna - ushićen je Nikola u razgovoru za Pink.rs i kaže da su njegovi najbliži imali samo reči hvale kada je u pitanju njegovo učešće u "Zadruzi".

- Dočekalo me je brdo pozitivnih komentara, to me je iznenadilo, nisam očekivao, iskreno. Kada sam video komentare na Instagramu i Jutjubu, bio sam oduševljen, zaista mi je drago. Bila je porodica, drugari, ljudi koji su me podržavali.

U Beloj kući često je preispitivao svoje postupke i plašio se toga da se nije obrukao, a njegove crne slutnje se, kako kaže, nisu obistinile.

- Baš naprotiv, mislim da vaspitanje ne dolazi samo iz kuće, već iz sporta i fakulteta, a ja sam nekada i svojim ćutanjem mnogo više rekao nego što bih inače. Nisam se obrukao, uopšte nisam stekao takav utisak, kuilirao sam loše situacije tamo.

Gledaoci "Zadruge" mesecima su pratili njegov rat s Branislavom Radonićem Brendonom, kojem je u trenucima besa pretio da će mu se osvetiti čim izađu napolje, za sve što mu je radio u Beloj kući. Do toga ipak, kako kaže, neće doći.

Ne planiram da mu se svetim, ne planiram ni da spuštam loptu. Nebitan lik će biti u mom životu, kao što je i tamo bio, kada je prestao da me prati. Stvarno mi je neke loše stvari radio, ne planiram da praštam te stvari, ali neću ga tužiti, jedino ako on mene bude prvi tužio, mada valjda nije toliki mentol - kaže Nikola, koji se sprema za večerašnje superfinale tokom kog će svim srcem navijati za Mimu Živković.

- Mislim da je devojka iz naroda, devojka iz sela... Ima neke svoje momente, ali mislim da treba da pobedi jer je bolji čovek od svih ostalih - zaključuje Orozović.

Autor: D.T.