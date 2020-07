"ZBOG 200 GRAMA MESA PRODALA JE SVE ŽIVO" Đedović precrtao Draganu Mitar ZA SVA VREMENA, pa URNISAO Ivu Grgurić! (FOTO)

Novinar Marko Đedović sinoć je napustio "Zadrugu", posle čega su ga srdačno dočekale majka i sestra, a svoje prve utiske posle izbacivanja podelio je u razgovoru za naš portal.

- Onoliko koliko sam mogao da vidim do jutros, ono što sam ostavio to me je i dočekalo, ono što sam unutra mislio da je tako, tako je. Sve ono što smo pričali unutra u kući, to me je i sačekalo. Doduše, iznenadila me je ogromna podrška nekim ljudima, za koje smatram da ne treba da imaju podršku ni u mesnoj zajednici, a ne u državi. Te seoske droce podržavaju Ivu Grgurić, neuspele sponzoruše, strašno... Pitam se da li je svet otišao u k*rac?! Neki čudni ljudi podržavaju neke stvari koje su duboko pogrešne i pogubne za jedno društvo - oštar je Đedović na jeziku, kao i uvek, i ponosan na to što, za razliku od većine zadrugara, nije ogolio svoj privatni život, što je mnogima smetalo tokom boravka u Beloj kući.

- Postoje ljudi na ovom svetu koji su skloni eksploataciji svog tela, fizičkog izgleda i nazovi tužnih životnih priča, a ja sam išao u školu da eskploatišem svoj mozak. Ja kada budem želeo da ogolim svoj život, to će mnogo drugačije izgledati.

Marko je pre početka treće "Zadruge" bio jedan od najboljih prijatelja Dragane Mitar, a onda im se odnos u rijalitiju totalno poremetio. Posle svega što su prošli, niza svađa i uvreda, smatra da njih dvoje više nemaju šta da traže zajedno.

Ne mislim da je to ikako moguće. Korektno, kao ljudi koji smu bili u "Zadruzi", mogu da kažem dobar dan i doviđenja, ali nikakav kontakt i druženje. Sve što je ona tamo pokazala duboko se kosi sa svime što ja mislim da jedan živi stvor treba da pokaže. Što se mene tiče, nijednog trenutka se ne kajem što sam joj pomogao u prošlosti, i pomogao bih opet, ali što se mene tiče komunikacija je završena tu, jer je spremna zarad 200 grama mesa da proda sve živo - kaže Đedović, koji se svojevremenih pretnji Edisa Fetića, Draganinog ljubavnika, ne plaši.

- Imao sam vrlo jasan stav po tom pitanju, kad mi je dao besu. Sa tim može da mi seobesi o k*rac! Apsolutno se ne plašim, ko se vrabaca plaši pšenicu ne seje!

Ima jasan stav i kada je pobednik ovogodišnje sezone rijalitija u pitanju.

- Ja bih voleo da pobedi Jelena Pešić zato što je drugačija i zarad pobede u rijalitiju i plasmana nije spremna da vrišti, plače i oralno zadovoljava sezonske rijaliti igrače, a mislim da će pobediti Anabela ili Mensur. Svakako, voleo bih pre njih dvoje, a ne Ivu.

Autor: D.T.