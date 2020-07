GODINAMA GA JE KRILA Marina Tadić konačno iskreno o čoveku kojem je rodila dete: Bio joj je najbolji prijatelj, a ove stvari mu NE DOZVOLJAVA

Pevačica Marina Tadić godinama unazad ćutala je o svom emotivnom životu, o kojem je sada iskreno, bez ustezanja, progovorila u emisiji "Magazin in".

Svog emotivnog partnera, za kojeg se udala i rodila mu ćerku Veru, i dalje javno ne eksponira, međutim otkrila je pojedine detalje njihovog odnosa.

- Muškarcima koliko dozvoliš, toliko i očekuju od tebe. Ako ti sad toliko žrtvuješ sebe, stavljaš na prvo mesto njega, a ne sebe, to će tako biti, on će to tako prihvatiti i to će biti normalno - zaključila je Marina, koju je Sanja Marinković upitala da li je ona na vreme sve stvari posložila.

Mislim da nisam. Imam sreću, ja sam se udala za svog prijatelja dugogodišnjeg. Dupunjujemo se, nisam dozvolila da on totalno očekuje od mene sve, da smatra da je to normalno i da se ne trudi. Moraš da ga uključiš. Koliko mu daš, toliko će i očekivati.

Njen muž je onakav kakvog je oduvek zamišljala.

- On je predivan čovek na koga ti možeš da se osloniš, prijatelj je... Sa njim sam se dosta godina družila, tačno sam znala kakve osobine ima, da li to meni prija ili ne prija. Ja nisam došla, pala s Marsa, našla ga u kafani i rodila dete. To je pogrešno, jer žene jureći za ljubavlju naiđu na nekog, učini im se da je to to, rode mu dete i posle dožive pakao. Moraš nekog da upoznaš i da vidiš njegove osobine.

Autor: D.T.