''ONA TREBA DA IDE DA SE LEČI!'' Ana Korać besna na Maju Marinković: TUŽIĆU JE ZA SVE ŠTO JE GOVORILA! (VIDEO)

Ana i David se nisu pozdravili sa Takijem, a evo šta će Maja morati da dokaže na sudu!

Ana Korać i David Dragojević bili su takođe na velikom superfinalu "Zadruge", a ovom prilikom su za naš portal dali intervju o nekim stvarima koje su obeležile njihovo učešće, ali i ono što se desilo pošto su napustili Belu kuću.

DA LI SU JEDNO DRUGOM NEŠTO ZAMERILI

- Nisam joj zamerio ništa, nemam šta da joj zameram, rijaliti je gotov, sve je fenomenalno - rekao je David, a Ana se nadovezala:

- Jeste mi zamerio, da sam se nekad šalila kako nije trebalo i kad nije trebalo, jer tako neki moj smeh je izgledao napolju kao neki flert, ali ja sam takva, ja se smejem uvek, nema potrebe ništa da mi zameri. To za Mensura, te šale, to mi je zamerio, ali to je rijaliti, ja sam već zaboravila na to.

KAKAV JE ŽIVOT NAPOLJU I DA LI SU SE VIDELI SA NAJMILIJIMA

- Sve je super, sad smo zajedno. Spremali smo se ovih dana, žurba, sve je bilo spremno što je ona govorila unutra, ja sam sve sredio, nije imala potrebe da brine - rekao je David.

- David se video sa svojima, ja sam se videla preko poziva. A i plašim se, pošto imam kijavicu, a čim to prođe, odmah idem kod mame - rekla je Ana.

DAVID JE POSLAO ERMINI HALJINU - Ja sam se čuo sa tetkom Ermininom, pošto niko nije mogao da dođe, a ja sam poslao njoj haljinu, ona viče da je Luna, ali sam zapravo ja poslao - rekao je on.

ANA ĆE TUŽITI MAJU MARINKOVIĆ

- Maja nije normalna, treba devojka da ide da se izleči, mislim da je fuj, katastrofa. Maju ću tužiti za sve što je govorila, a ona mene neka tuži pa da vidim kako će da dokaže, svi imaju dokaze, a niko nije dokazao, volela bih da iznese neko konkretno šta ima a ne ovako šta. Takija nismo videli, ne komentarišemo i to je to.

Autor: N.V./ O.B.