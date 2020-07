Ne mogu da veruju koliko se promenila!

Adam i Nađa Đogani bili su u superfinalnoj noći uz svog Gagija Đoganija, a ovom prilikom su za naš portal govorili upravo o njemu, ali i Anabeli Atijas i svemu što se desilo. Njih dvoje su saglasni u jednom - žele da Anabela ostavi porodicu Đogani na miru.

- Video sam da ga je nazvala ubicom. Koga je ubio? Opet laž. Baš me razočarala, koliko sam je voleo, sad nemam nikakvo osećanje. Da se tako ponaša prema nekome ko je bio uz nju 20 godina. Jedno pitanje samo za nju "Zašto to nije odmah ostavila, nego sada na televiziji". Ali dobro, daj Bože neka pobedi, samo da se mane porodice Đogani i da ostavi sve nas na miru. Uvela je mog tatu, mamu, ja sam došao u takvu situaciju da dođem i pitam tetku, tatu, da li je sve istina. Jedna je velika pobeda za Gagija što se promenio, što je ostavio sve poroke, što je pozitivan lik i ona nije mogla to da podnese. Kad je Gagi nesrećan, ona je srećna i obrnuto. Ona ne može da podnese da narod voli Gagija - rekao je Adam.

- Sami ste videli da nije tačno da je mrzimo, nikad mržnja nije postojala. Verovatno svoju mržnju, bes prebaci na nas. Mi smo uvek bili u dobrim odnosima. Odakle joj sad sve da iznosi da se mi svađamo, da mrzimo nju, to je laž. Što Adam kaže, svoje nezadovoljstvo pokazuje na ovaj način. Ona je ušla da joj bude lakše, ali ne vidim da joj je lakše. Okej, ušla je, rekla šta je imala, ali neka bude zdrava. Ali ona je još gore. Ono što je uradila, svađa, ono stvarno treba da ide na lečenje, što pre da ide. Ona je rizična za svoju decu i za okolinu - rekla je Gagijeva sestra Nađa.

NINA JE RAZOČARANA! - Nina je razočarana, ja sam to već rekao, ona je zamolila majku da ne udari Gagija i da ga povređuje, a ona je rekla: "Ništa ti ne obećavam". Njoj je bio cilj da izbaci Gagija. Ali nije mi jasno, rade za svoje dete. Gagi radi za Ninu, Luna se osamostalila, pomoći će i njoj, ali ušli su zbog Nine i ona ga provocira da ga diskvalifikuje, to ne razumem, hoćeš da ga uvedeš u dugove, da plaća kaznu, a radite za istu osobu - rekao je Adam.

Autor: N.V./O.B.