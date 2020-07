Otvorena kao i uvek!

Jelena Pešić završila je kao sedmoplasirana superfinalistkinja treće sezone najgledanijeg rijaliti programa "Zadruga", a pošto je obavila sve što je morala, prvi intervju dala je upravo za naš portal!

Kao i uvek, Jelena je iskreno pričala o svemu, a u nastavku možete pročitati šta nam je rekla.

O UČEŠĆU U ZADRUZI

- Ja sam prezadovoljna, preoduševljena, prvo moram da pohvalim ceo projekat, "Zadruga" me je oduševila! Imala sam predrasuda malo kad sam ulazila, ali kako oni brinu o nama, kako nas gledaju, u svakoj sekundi brinu, produkcija bdi nad nama, ja sam prezadovoljna. Ja sam društvena osoba, nisu mi teško pali ljudi, meni je bilo top, ima trenutaka kada ti padne energija, tenzija, nekad se desi legnemo da spavamo, sanjamo naše, probudimo se, krene emisija i ti trebaš da budeš raspoložen, dešavalo nam se svašta nešto, ali iz "Zadruge" nosim najbolje uspomene.

RAZGOVOR SA LUNOM IZA KAMERA I BUDUĆI ODNOS SA MARKOM

- Pričala sam sa Lunom, rekla mi je da joj je žao što je Gagi meni rekao da sam ja neko ko se mešao, ko je želeo celoj toj priči, što me je osudio. Da se slaže sa tim šta sam rekla, da se slaže sa mnom kada je Milica Kemez u pitanju, da sam samo ja Marku htela da ukažem. Da Marko sazna ko priča o tebi. Ja sam sve stoički iznela, ponosna sam na sebe. Ja mogu iskreno da kažem da smo Luna i ja poslednjih par dana jako lepo pričale i složile se u nekim stvarima što se tiče nas troje. Ubuduće ću rado popiti kafu sa njima ukoliko nam se putevi sastave, Marku neke stvari zameram, imam isto mišljenje o njemu jer verujem i želim da verujem da me je napao jer me nije razumeo. Verujte mi da on i dalje mene gotivi kao osobu i da mi ništa ne zamera.

O RAZVODU ENE I JANJUŠA

- Sa Enom sam jednom sedela, ona je jedna otresita i inteligentna žena, čak i da je rekla da neće razvod, ja bih je savetovala da se razvede. Ovo je bila sramota i za Janjuša i za Maju, oni svoje greške možda mogu da isprave, ali ona je žena povređena, bila sam ubeđena da neće oprostiti i evo sad znam da neće i poručila bih joj da će možda bolja vremena doći za nju.

O DRUŽENJU SA BOROM

- Sa Borom, čini mi se, u ovom trenutku moći ću da se družim do kraja života. On mi je rekao da ne dozvoljava da se distanciram od njega, Bora me obožava, ja obožavam njega, uvek ću prihvatiti njegovu devojku, biću na distanci zarad nekog mira, ali Boru ću uvek voleti.

Autor: N.V./O.B.