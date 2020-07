LJUBAVNICA MAJA OZBILJNO NAGRABUSILA Otac Taki je sklonio sa scene i očitao OČE NAŠ! Ukopala se, nije smela da mu pisne, STUDIO GOREO (PAPARACO)

Taki Marinković, otac superfinalistkinje "Zadruge" Maje Marinković, duboko je razočaran u svoju ćerku koja je u rijalitiju pred milionima gledalaca bez blama otpočela vezu s oženjenim Markom Janjuševićem Janjušem.

On je u više navrata svima javno stavio do znanja da najoštrije osuđuje postupke svoje ćerke budući da je tome, kako tvrdi, nikada nije učio, a da ga je veoma povredila i obrukala za sve pare pokazao je i sinoć, na superfinalu. Maja je poletela ocu čim je izašla iz "Zadruge", dok joj je on jedva ruku pružio! Ipak, brzo mu se ćerka bacila u zagrljaj, ali je Taki ipak bio sudržan.

Taki joj je držao slovo i u studiju pred kamerama, kada je nakratko gostovao u emisiji, ali i nakon što se njegovo učešće završilo. Čim se ukazala zgodna prilika, Taki je svoju ćerku Maju sklonio sa scene, odvukao na stranu, a onda je krenulo driblanje.

Maju je otac pošteno izribao zbog svega što je radila prethodnih meseci u "Zadruzi", a tokom Takijevog monologa nije smela ni da pisne, već ga je sve vreme slušala, što je zabeležio i naš paparaco. Taki joj je još jednom stavio do znanja da je duboko razočaran njenim ponašanjem, a nema sumnje da su ovaj razgovor, koji je neprijatan za obe strane, nastavili kod kuće, do ranih jutarnjih sati.

Podsećanja radi, Maja je u sinoćnjem superfinalu, koje je na Pinku bez daha pratio čitav region, osvojila 13. mesto, dok je na kraju kao pobednica izašla Iva Grgurić.

Autor: D.T.