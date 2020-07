"OSEĆAM DA SAM JE IZGUBILA" Anabela i Luna nemaju kontakt posle superfinala! Prvi intervju Atijasove, iskreno o Marku, Slobi, Kiji, Gagiju i Andreju

Pevačica Anabela Atijas u sinoćnjem superfinalu "Zadruge" osvojila je visoko 4. mesto, a noć posle završnice rijalitija u velikoj ispovesti za Pink.rs progovorila je o tome šta ju je dočekalo napolju, u kakvom je odnosu sa Lunom, Gagijem, Andrejem i zbog čega se izvinila Slobi i Kiji.

Zadruga joj promenila život

- Neobjašnjivo je to koliko sam čudno srećna, rasterećena, ne znam... Ne mogu uopšte da nađem prave reči da opišem to. Suze radosnice mi idu, ali ovaj put stvarno nemamnikakav teret na srcu. Uradila sam nešto što mi je bilo jako neophodno za dalji život i ove ljude kojima sam ostala dužna svega, i pažnje i ljubavi... Šta su sve jadni izgubili za ove tri godine pored mene, jer sam bila previše fokusirana na „Zadrugu“ - kaže Anabela i dodaje:

- Znala sam da Blankica ima tatu koji brine o njoj, ali za Ninu sam baš brinula, mislila sam da sam je izdala, ali sada imam utisak da smo bliže nego ikada! Mnogo sam ponosna kako su se držali, oni su uz mene i to me raduje. I nisam bila uopšte svesna koliko su ljudi bili za mene, patili zbog mene i prosto ne znam kako da im se zahvalim.

Sa Lunom više nikad neće biti isto

Ne znam da li me je zvala i pisala, čekajte da proverim... Od juče, od finala, nismo imale nikakav kontakt. Pisala je Nini. Nisam ni posebno očekivala da će praviti kontakt ponovo neki sa mnom, ja osećam da sam ja nju izgubila, najiskrenije. To me je ubijalo zadnjih dana, jer sam svesna da smo izgubile bliskost. I tamo u "Zadruzi" pristala sam da s njom odem na Rajsko ostrvo, jer sam znala da nam je to možda poslednja prilika da budemo tako bliske, same i ono što smo nekada bile. To što priča je jedno, a radi drugo... Ali ne osuđujem je, ima pravo da radi šta želi. Neke stvari treba pustiti. Ja hoću sad da se posvetim svojoj porodici ovde, da njima nadoknadim, a Luna ima sada neko svoje okruženje u kom se bolje oseća.

Izvinjenje Slobi i Kiji

- Tako se nameštalo. Pri odlasku u „Zadrugu“ sam pomislila da ću na ovom putu sretatite neke ljude, i imala sam utisak da će sami dolaziti ka meni, tako je i bilo. Znala sam da će na tom putu svako imati pravo da mi kaže šta hoće i kako sam doživljavala susrete sa određenim ljudima, Mića, Zorica, Kristina... I onda se pojavio Sloba. Kraj "Zadruge", poslednja žurka, znala sam da je to neki znak. I on je nečije dete, radio najbolje što je mogao... Nisam više ništa želela da osećam ništa loše ni prema kome, čak sam i tom Marku dala priliku da me razuveri, ali ništa – on je pričao da sam ja došla da ga unesrećim. Sloba kad mi je mahnuo i namignuo, imala sam potrebu da mu u tokunoći, uz neku pesmu koja mi je vratila slike iz „Zadruge 1“, priđem i kažem:“Izviniako sam prema tebi bilo šta pogrešila“. A Marko je imao vremena da pokaže kakav je on, a svi ljudi koji treba da procene, neka procene da li sam ja loša ili je on loš. Oni koji imaju ispravne stavove znaju ko se kako poneo. Pa eto, na kraju je i taj Gagi ispao korektan, zbog Nine. Prišao je, pozdravili smo se...

Ljubav s Andrejem nikad nije prestala

Jasno je, nema šta – naš susret poslednji je bio na tom nivou da nije nejasno šta smo. Kad mi je bilo najteže, rekao mi je:“Ja sad dolazim po tebe, pakuj se i idemo“. On me je stvarno najgoru upoznao, stalno sam ga vređala kao muškarca, pričala sam:“Ti ćeš sutra za nekom drugom da kreneš, da odeš“, udaljavala sam ga od sebe iz straha da to ne doživim, a ispostavilo se da je najbolji čovek kog sam mogla da imam. Čitav život sam tražila tu vrstu ljubavi i lojalnosti, koju sam samo od njega doživela. Nikada nisam prestala da ga volim - kaže Anabela, koju smo pitali da li će ponovo obnoviti bračne zavete, budući da su zvanično razvedeni.

- Planirali smo svakako da to uradimo, iako mi papir ništa ne znači i nikada se drugačije nisam osećala, osim njegovom ženom. Pričali smo o tome i pre „Zadruge“, pa nismo, ali eto, ja bih baš volela. I Blankica najvija, prošli put je bila u stomaku, a sada želi da ide na svadbu (smeh). Sigurno će se to desiti, ja ionako nisam nikada prestala da osećam da sam njegova žena.

Autor: D. Tanasijević