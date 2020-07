RAŽNATOVIĆI ISPOŠTOVALI STARI, SRPSKI OBIČAJ! Veljko i Bogdana su sina krstili na Petrovdan, ali niko nije znao za OVO! Evo o čemu se radi!

Oduševićete se!

Ponosni roditelji Bogdana i Veljko Ražnatović krstili su danas svog naslednika, sina Željka Ražnatovića. Oni su to učinili u užem krugu porodice, sa kumovima i to na veliki srpski praznik Petrovdan. Poznato je da su Ražnatovići veliki vernici, a iako to nikome nije palo na pamet, oni su ispoštovali i jedan stari, srpski običaj.

Naime, u drugoj polovini 19. i do polovine 20. veka uglavnom se gledalo da se deca krste između sedam i 40 dana od rođenja, a kako je mali Željko došao na svet 3. juna, on je danas star svega 39 dana. Na ovaj način, namerno ili ne, Veljko i Bogdana su ispoštovali običaj koji retko ko sada primenjuje, te još jednom pokazali koliko im je vera važna.

Autor: N.V.