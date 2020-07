OGLASIO SE I MILJKOVIĆ! Drugoplasirani superfinalista imao specijalnu i simboličnu poruku za svoje LJUBIČANSTVENE: Kao da ste mi ROD ROĐENI! (FOTO)

Ovo su čekali!

Iako se u "Zadruzi 1" nije plasirao u superfinale, Marko Miljković je po izlasku pokupio simpatije publike, koja ga je nagradila drugim mestom u "Zadruzi 2", u kojoj je pobednica bila Luna Đogani. Tokom njegovog učešća u "Zadruzi 3" Marko je često isticao da je on pobedio u "Zadruzi 2", jer su on i devojka koju voli osvojili prva dva mesta. Miljković je važio i za jednog od favorita u "Zadruzi 3", te su mnogi mislili da će upravo on osvojiti prvo mesto.

Njegovi fanovi "Ljubičanstveni", koji su jedni od najvatrenijih grupa, a dobili su ime po njegovoj omiljenoj boji, nisu uspeli da ga dignu na tron ni ove sezone. Marko je u superfinalu izgubio od Ive Grgurić, ali se zahvalio svojim fanovima što su bili uz njega.

Marko se na društvenoj mreži Instagram obratio fanovima, te postavio simbolični stori, koji je imao ljubičastu pozadinu i posvetio sledeće poruke.

Hvala svima, nikad nisam ni sumnjao u vas. Grmimo, kidamo - napisao je Marko, koji je takođe dodao sledeć:

Neverovatno mi je koliko ste uz mene, kao da ste mi rod rođeni. Hvala, braćo. Hvala, sestre. Hvala na bezuslovnoj podršci koju mi godinama pružate.

Autor: M. P.