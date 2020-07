''ON JE SVE VREME SA ĆERKOM, FALI MI, ALI ČUJEMO SE'' MAJA OČAJNA ZBOG JANJUŠA, A ON UHVAĆEN U LAŽI! Za Pink.rs otkrila sve detalje njihovog trenutnog odnosa, a evo da li je stupila u kontakt sa Enom! Taki ludi zbog cele situacije!

Janjušević juče pričao da se nije čuo sa Majom, a sada je ona otkrila istinu.

Dramatičan odnos oca i ćerke koji je milionski auditorijum imao priliku da prati i u supefinalnoj noći ''Zadruge 3'' nastavio se, a kako se čini, situacija je sve zategnutija. Naime, bivša učesnica ''Zadruge'' Maja Marinković nalazi se u nebranom grožđu, budući da je budućnost njene veze sa oženjenim Markom Janjuševićem Janjušem i dalje neizvesna, dok je njen otac Radomir Marinković Taki sve izričitiju u tome da ne podržava to da oni budu zajedno. Maja se sada oglasila za Pink.rs i otkrila sve detalje svog trenutnog odnosa sa Janjušem, a on je uhvaćen u još jednoj laži, budući da je juče izjavio da se ne čuje ni sa kim, pa ni sa Marinkovićevom.

- Janjuš i ja rešavamo taj naš odnos, još ne znam tačno na čemu smo, čujemo se, sve funkcioniše okej, ali je on sve vreme sa Krunom. Nije baš onako kako sam ja očekivala. On sada nema nikakve veze sa Enom, neće se pomiriti, imaju kontakt samo zbog Krune. On će da iznajmi stan u kom će da živi sam. Više ja znam šta hoću nego on. Još se sumiruju utisci, ali ja stojim iza svojih postupaka - rekla je Maja i dodala da joj bivši cimer iz Bele kuće i te kako nedostaje.

- Naravno da mi fali. Razumem ja njega i njegove obaveze, ali volela bih da vidim kako će to da funkcioniše. Mislim da na njega trenutno utiču mišljenja drugih ljudi. Njemu je sada dete na prvom mestu, što je i normalno, mislim da treba muški da stane iza svega - rekla je bivša zadrugarka za Pink.rs i otkrila da u potpunosti razume svog oca, koji je besan zbog cele situacije.

- Mnogo je ljut, ima puno pravo da se tako ophodi. Nije nikako za tu našu priči, ne vidi nas zajedno. Jeste protiv toga, ali ja pokušavam da balansiram. Gledam da još nemaju nikakvu komunikaciju. Možda se vremenom slegne situacija i sve bude kako treba. Prvo treba Janjuš i ja da rešimo neke stvari, on to muški treba da prihvati. Ja razumem sve, ali nismo mi od juče zajedno. Još ne znam na čemu smo, čujemo se, pa ćemo videti šta će se dalje dešavati - istakla je Maja za naš portal još jednom da je u kontaktu sa Janjušem, a kako kaže neće joj biti problem ni da se približi njegovoj ćerki Kruni, ukoliko nastave emotivnu vezu.

- Normalno. Neka sve ide svojim tokom, pa ako budemo zajedno, to je normalno, Mislim, za to treba vremena, ali videćemo - rekla je bivša zadrugarka i otkrila da li ju je možda kontaktirala Janjuševa supruga Ena, ili neko od članova porodice Janjušević.

- Za sada me niko od Janjuševe porodice nije kontaktirao. Ni Ena - istakla je Maja za naš portal.

Ni da je jedini muškarac na svetu: Maja sa ocem i dalje u zategnutim odnosima Nisam dobro. Osećam se loše. Ja to ne podržavam, ni da su poslednji muškarac i žena na svetu. Nije to njen svet, kad nekog voliš, ti ga ne potcenjuješ. Nikad neću to podržati - rekao je za naš portal Majin otac Taki, koji sve oštrije brani ćerki vezu sa oženjenim Janjušem.

