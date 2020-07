EVO ŠTA ĆE SE DESITI MIKIJU MEĆAVI UKOLIKO SE UTVRDI DA JE POBEGAO IZ BOLNICE: Pevaču preti stroga kazna, ako dođe do OVOGA!

Pevač tvrdi da nije istina da ga juri policija, te da nije pobegao iz bolnice.

Poznati pevač Milan Obradović (58), zvani Miki Mećava, koji je juče napustio kovid bolnice "Arena" gde je bio smešten zbog korona virusa, mogao bi da se suoči sa višegodišnjom kaznom zatvora zbog neodgovornog ponašanja, a ukoliko se dokaže da je bekstvom direktno dovedeno u pitanje zdravlje druge osobe, iza rešetaka bi mogao da provede i do 12 godina!

Pevač je napustio bolnicu "Arena" juče oko 18.30 i to pritom ne noseći na sebi nikakvu zaštitnu opremu. Kako mediji prenose, policija je odmah krenula u potragu za njim, a on je kasnije za Pink.rs izjavio kako nije istina da ga juri policija, te da je ispoštovao sve propise.

- U konkretnom slučaju, ukoliko je tačno da je lice za koje se utvrdilo da je obolelo od zarazne bolesti, i to bolesti gde je doneta odluka da je u toku pandemija, pa to lice napusti posebnu bolnicu za lečenje ljudi obolelih od te zarazne bolesti, lice je izvršilo krivično delo za koje je zaprećena novčana kazna ili zatvor do tri godine jer je na taj način postupilo suprotno naredbama i propisima kojima se određuju mere za suzbijanje ili sprečavanje te bolesti - objašnjava beogradski advokat Nebojša Perović.

Međutim, ukoliko bi se dokazalo da je Obradović svojim postupcima ugrozio neku drugu osobu i zarazio je virusom koji mu je potvrđen, usledila bi mu stroža kazna, objašnjava advokat.

- Lica koja su bila smeštena u kovid bolnice, su ujedno bila i izolovana, te im nije bilo dozvoljeno da dođu u kontakt sa drugim licima ili da napuste kovid bolnicu. Pored ove radnje, ukoliko se utvrdi da lice koje je napustilo kovid bolnicu nakon toga trećem licu prenelo zaraznu bolest, počev od člana porodice pa nadalje, može se kazniti zatvorom do tri godine. Dakle, u ovoj konkretnoj radnji postoji izvršenje dva krivična dela, za koje se izriču različite kazne ali se u presudi određuje jedinstvena kazna spajanjem te dve kazne - objašnjava Perović.

Ukoliko se, međutim, dokaže da je Obradović preneo korona virus drugoj osobi i da su usled toga izazvane ozbiljne posledice po zdravlje te osobe, i za to će biti dodatno kažnjen.

- U slučaju da neko zaraženo lice prenese zaraznu bolest drugome, te da taj usled te zarazne bolesti, u ovom slučaju kovida 19, bude teško obolelo ili zdravlje bude teško narušeno, onda će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina, a ukoliko prenošenjem zarazne bolesti, a pritom to lice mora da zna da je zaraženo, što jeste u ovom slučaju, te prenošenjem bolesti nastupi smrt jednog ili ne daj bože više lica, onda će se učinilac kazniti zatvorom od dve do 12 godina - podvlači Perović.

Ukoliko je u bekstvu, objašnjava advokat, a izvršio je krivično delo, postoji osnovanost da mu se odredi pritvor jer je nedostupan nadležnim organima, što se može učiniti u posebnoj zatvorskoj jedinici ukoliko za to postoje uslovi.

Autor: Pink.rs