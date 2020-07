LENA KOVAČEVIĆ IZAŠLA IZ BOLNICE! Pevačica otkrila kako se oseća sada i poslala snažnu poruku NJIMA!

View this post on Instagram

Once and once again, HVALA VAM svima na podršci i brizi 🙏: familiji, prijateljima, brojniiim kolegama, saradnicima, novinarima, a pre svega najveći aplauz za Lekare i medicinske Heroje bolnice Bežanijska Kosa. Dr.Marija Zdravković.. (you stole my ❤ ). NE postoji dovoljno reči hvale za vas... I Ne samo moje već svih pacijenata sa kojima sam bila u kontaktu - pažnja i briga koju pokazujete je nešto što je zaista u domenu #SUPERHEROJ 2020 statusa. Kod kuće od danas, ne izgledam kao na fotografiji (a i zašto bih? Pitam ja Fotografa 😹). Bog vas Blagoslovio 🙏 na ovaj divni praznik lekara i svih nas..pacijenata. Dug je put pred nama... 🤫🤪 Voli vas ..Trully Yours, L.