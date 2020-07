KAKO OVO NIKO NIJE ZNAO? Katarina Grujić otkrila da je ovaj POZNATI PEVAČ njen STRIC! Nikada ne biste pogodili o kome se radi!

Iznenadićete se!

Iako se obično mnoge tajne, one namerne i one koje se ne skrivaju toliko, ali se o njima ne priča, na našoj estradi saznaju, jedna je poprilično iznenadila sve. Naime, pevačica Katarina Grujić govorila je o poznatom pevaču Radiši Trajkoviću Đaniju, te istakla da će proslaviti to što je odslužio kaznu kućnog zatvora, a tom prilikom je otkrila da joj je on zapravo stric!

Mi ćemo, naravno, da proslavimo to što je on odslužio svoju kaznu. Odslužio ju je, zar ne? - zapitala se ona, pa dodala:

Sad je red da mi to proslavimo. Naravno, moram da kažem da on to nije namerno uradio. Mi smo bili uz njega kao podrška. Poznajem ga od svoje sedme godine. On se čak i pobratimio sa mojim tatom, tako da mi dođe stric - istakla je Kaća.

Autor: N.V.