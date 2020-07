NA TRONU JE UVEK ŽENA! Kija, Luna i Iva su odnele pobedu u "Zadruzi" a mi sada za vas imamo VAŽNO PITANJE! (ANKETA)

Vaše mišljenje nam je uvek najbitnije!

Treća sezona "Zadruge", najgledanijeg rijaliti programa na ovim prostorima, završena je protekle subote, a mi smo dobili još jednu pobednicu - Ivu Grgurić. Pripreme za "Zadrugu 4" su uveliko u toku, ali mi želimo na trenutak da se vratimo unazad i da pomenemo činjenicu da su naši gledaoci već tri godine na tron stavljali žene.

"ZADRUGA 1" - KIJA KOCKAR

Kristina Kija Kockar ušla je u prvu sezonu "Zadruge" nakon što ju je tadašnji muž Slobodan Sloba Radanović javno prevario sa Lunom Đogani. Ona se mesecima borila sa svojim osećanjima, sa svime što se dešava unutra, a narod koji je bez daha napolju pratio sve što se dešava ju je obožavao. U samoj završnici, 20. jula 2018. godine, Kristina je odnela ubedljivu pobedu, a iza nje je ostala tadašnja ljubavnica njenog supruga. Nedugo po završetku "Zadruge", Kija i Sloba su se razveli, ona je uplovila u muzičke vode i danas važi za jednu od najpopularnijih pevačica na ovim prostorima.

"ZADRUGA 2" - LUNA ĐOGANI

Luna Đogani, tada poznata kao ćerka dvojca koji je nekada činio grupu "Fanki Dži", ušla je u prvu sezonu "Zadruge" 6. septembra 2017. godine, a kroz celu tu sezonu ostala je deklarisana kao ljubavnica Slobe Radanovića, koji je sa njom javno, pred milionskim auditorijumom, prevario svoju tadašnju suprugu Kiju Kockar. Javnost je tada bila podeljena prema Luni - jedni su je osuđivali, drugi podržavali, a upravo oni su je doveli do drugog mesta te godine. 6. septembra 2018. godine Luna je odlučila da ponovo uđe u Zadrugu, kako bi ljudima pokazala ko je zapravo ona. I u ovoj sezoni je Luna imala svoje uspone i padove, smuvala se sa Markom Miljkovićem i dobila armiju fanova koji su je 6. jula 2019. godine doveli do trona. Luna je, nakon učešća u drugoj sezoni, započela svoju muzičku karijeru, a onda je 1. marta ove godine ušla kao gost u treću sezonu "Zadruge". Njeno gostovanje obeležile su mnogobrojne svađe sa njenim dečkom, ali i porodični problemi sa njenim roditeljima Anabelom Atijas i Gagijem Đoganijem, koji su bili učesnici.

"ZADRUGA 3" - IVA GRGURIĆ

Dva meseca po završetku "Zadruge 2", počela je treća sezona najgledanijeg rijalitija na Balkanu, a i šire, a tada se u kuću uselila i Iva Grgurić. Javnosti ne toliko poznata devojka, Iva je u Zadruzi imala dve veze - sa Stefanom Karićem i Filipom Đukićem, sa kojim je i dalje u vezi (odnosno "nevezi", kako oni vole da kažu). Njeno učešće obeležila je i afera sa starijim tajkunom iz Hrvatske, a Iva je tu priču podelila do tančina sa gledaocima i zadrugarima, rekavši da je živela u "zlatnom kavezu". Pričalo se i o njenoj vezi sa izvesnim Marinkom, koji ju je, kako je govorila, spasio iz tog kaveza, a zbog ljubavi koju oseća prema njemu, Filip i Iva su često dolazili u rasprave. Zbog njene iskrenosti, stava, ponašanja, gledaoci su zavoleli Ivu, a iako to nije slutila, publika je Ivu dovela do trona i 12. jula ove godine proglašena je za pobednicu. Kako je isticala po završetku rijalitija, postoji mogućnost da će i ona početi da se bavi pevanjem, ali za sada još ništa nije uradila po tom pitanju.

I više je nego očigledno da su pobednice Zadruge osvojile vaša srca

Autor: Nemanja Vujčić