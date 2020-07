BORA DRLJAČA ZABRINUT ZA ERINO ZDRAVLJE: Nije se čuvao, mene bi korona UBILA!

Prijatelji u dobru i zlu.

Popularni folk pevač Bora Drljača do skora nije znao da je njegov dugogodišnji kolega i prijatelj Era Ojdanić u bolnici zbog pozitivnog testa na koronavirus.

Nismo se baš dugo videli, jer sam ja bio u bolnici i izbegavao sam kontakt s drugim ljudima. Moj prijatelj me je obavestio šta se sa njim dešava. Dejan iz Valjeva mi je rekao da je Era tamo pevao na vašaru, u manastiru Jovanja, blizu Valjeva. U šatoru su ljudi bili okupljeni i bez maske, tako da se sigurno tamo zarazio. - istakao je pevač.

Pevač je dodao i da se on dobro oseća, posle današnje kontrole, ali i to da se Era sigurno nije čuvao, te je to razlog zašto se inficirao.

Iako je Era energičan i jak, mora da se čuva toga. Ja bih, na primer, mogao se pozdravim sa životom, mene bi virus ubio!

Autor: M.I.