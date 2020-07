GUŠE OSEĆANJA HRANOM?! Pobednice rijalitija se našle, Kija sve otkrila misterioznom porukom? (FOTO)

Ponovo se druže.

Pevačica i pobednica "Zadruge 1", Kristina Kija Kockar, i pevačica i pobednica "Farme 3", Katarina Živković, postale su nerazdvojne nakon zajedničke turneje po Americi. Kako je Katarina nedavno priznala, njih dve se ranije nisu podnosile, ali su se zbližile zbog istog smisla za humor, a sada su najbolje prijateljice.

Njih dve stalno provode vreme zajedno, a svoje iskustvo podelile su sa fanovima na društvenoj mreži Instagram. Kija je usnimila Katarinu, koja je kraj sebe imala čašu belog vina.

Piješ dobro vino i uživaš u životu - rekla je Katarina.

Tako je - odgovorila je Kija.

I Katarina je usnimila Kiju i to dok jede i to podelila sa svojim pratiocima. Ovaj stori je na svoj Instagram profil okačila i Kockareva, koje je dodala nalepnicu na kojoj na engleskom piše "Emotinal eating". "Emotinal eater" u slobodnom prevodu označava osobe koje "jedu svoja osećanja", tj. ispunjavaju "rupu" hranom. Da li Kija i Katarina ovo stvarno rade ili su se samo našalile, to samo one znaje.

Autor: M. P.