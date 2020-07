EKSKLUZIVNO! Pink.rs u posedu Janjuševe i Majine PRIVATNE PREPISKE! SVE JE PUCALO OD LJUBAVI PRE RASKIDA! (FOTO)

Nije ni slutilo na kraj.

Bivši partner Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš večeras će se prvi put posle raskida i "Zadruge 3" suočiti na televiziji, i to u emisiji "Zadruga - Narod pita". Ekipa portala Pink.rs zabeližila je njihov prvi susret nakon burne svađe, a vest o tome možete pročitati u nastavku.

To nije sve, jer smo uspeli da dođemo i do njihove ljubavne prepiske pred spavanje. Podsetimo, nedavno smo došli i do prepiske između bivšeg košarkaša i seksi plavuše, kojoj se javljao na Instagramu.

Spava mi se, odoh. Čujemo se ujutru, piši kada ustaneš - napisala je Maja.

Hajde, i ja ću - odgovorio je Janjuš i stavio četiri emotikona koji označavaju ljubav - crveno srce.

Laku noć - nadovezala se Marinkovićeva i stavila dva crvena srca i emotikon koji šalje poljupce u obliku srca.

Laku noć - uzvratio je bivši košarkaš.

Autor: O.B / M. P.