"Moja kraljica, žena hrabrost" Dea Đurđević danas slavi rođendan, majka Nena joj uputila nikad emotivnije reči! (FOTO)

View this post on Instagram

Moja KRALJICA...👑👑👑👑 Mega car...Zena hrabrost...Dama godine... Moj zivot...ljubav...oslonac... Moj FENIX 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼✊🏼✊🏼✊🏼✊🏼 SRECNO ZIVOTE MOJ ❤️❤️❤️❤️❤️ ZASLUZILA SI OSMEH ZAUVEK 🤩🤩🤩🤩❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️VOLIM TE ANDJELE MOJ ❤️❤️❤️❤️#deadjurdjevic#sreca#radost#ljubav#osmeh#zivotmoj#