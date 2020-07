"ON JE MOJ PRODUKT" Brendon posle Zadruge bez dlake na jeziku o Nikoli Orozoviću: Ovo je TAJNA njihovog odnosa! (FOTO)

Jedan od najupečatljivijih učesnika treće sezone "Zadruge" svakako je Branislav Radonić Brendon, koji je prethodnih deset meseci šokirao, intrigirao i zasmejavao kako učesnike rijalitija, tako i milione gledalaca kraj malih ekrana.

Nas je zanimalo gde je Brendon i šta radi nakon što se "Zadruga" završila, kao i na koji način opravdava svoje postupke u rijalitiju.

- Nestao sam jer sam svesno želeo da se dislociram od celokupne situacije i rekonektujem sa relanim životom, kao i rekonstruišem svoj um i telo. Moja rijaltii misija u sezoni 3 se procenjuje kao više nego uspešna i drago mi je da sam svoj zadatak obavio i iznad očekivanja. Ja sam rijaliti igrač, plaćeni igrac, imao sam misiju ove godine, nisam ušao da se takmičim za mesto, već da stvorim određenu dinamiku i unesem svoje purpurne lucidne energije u rijaliti usred januara. Cilj mi je i zadatak bio ove godine da šokiram kontrovernizm ponašanjem, izgledom i izjavama, sve je bilo osmišljeno sa moje strane, pa i sama moja interakcija i relacija sa Nikolom Orozovićem koja je šokirala publiku - kaže Brendon i dodaje:

Nikolu sam svesno uvek stavljao ispred sebe i dozvoljavao mu mnogo toga što drugima ne bih nikad, jer pre svega da ja nekoga odaberem za svoj rijaltiti performans ta osoba mora da bude inteligentna i kulturna i ne prelazi neke granice, a on i jeste takav, što sam mnogo puta i rekao. Mnogo situacija sam odglumio vezano za njega, gotovo da je 80 odsto mog ponašanja bila gluma. Dosta puta sam se suzdržavao da se ne smejem dok se raspravljam sa njim, ali sam ga uglavnom štitio od svih drugih i ponajviše od mene samog - tvrdi Brendon.

Njegovi sukobi sa Orozovićem u više navrata bili su na ivici da prerastu u fizički obračun. Uprkos tome što je zbog Brendona i njihovih svađa izgubio nekoliko honorara, Nikoli je nekako pošlo za rukom da se iskontroliše i ne dozvoli da njihov sukob poprimi veće razmere, a kako Brendon kaže, nije imao za cilj njegovu diskvalifikaciju.

- Nikad nisam želeo da ga diskvalifikujem niti mu dozvolim da pređe granicu, ali šteta što nije bio malo fleksibilniji i kooperativniji. Moglo je sve to drugačije da ispadne, ali ja ga razumem da se nije snašao sa situacijom. Bio sam dosta tolerantan prema njemu baš zato što on nije kriv što sam ja njega izabrao da bude deo mog performansa i moj imaginarni produkt i to da smo se sreli u upoznali na mom radnom terenu - rijalitiju. Ja sam potpuno drugačija osoba u relnaom životu, moje ponašanje je potpuno drugačije. Ove godine je moj moto bio "bolje da me mrze zbog onoga što jesam nego vole zbog onoga što nisam". Bio sam ono što jesam, ali sam se potrudio da zvučim i izgledam što kontraverznije, ponekad i bizarno, sve u cilju šok efekta. Šta da radim, ja već dugo ne živim kao normalan svet, a nisam neko ko voli da je izložen suncu i ljudima, što znači da je meni dosadilo da me ljudi hvale i podržavaju. Ovog puta sam svesno balansirao u ulozi negativca i šoumena.

Treća sezona "Zadruge" ostaće mu u najlepšem sećanju, a otkrio nam je i kako na sve što radi gledaju njegovi najmiliji.

- Moji prijatelji, pa i sami roditelji su šokirani mojim učešćem, nisu me nikad videli da pijem onoliko jer ja nikad ne pijem u relanom životu. Drugari su mi takođe bili u šoku šta sam sve radio, ali dobro, ja sam samo profesionalac i ništa tu ne bih menjao.

Njegov alterego Brenda bio je izuzetno zapažen u "Zadruzi" - publiku je ludo zabavljao, a pitali smo ga kako su njegovi cimeri gledali na ove performanse, kao i da li je primetio požudne poglede.

- U "Zadruzi" su svi voleli Brendu kao moju kreaciju i svi su jedva čekali da se pojavi na nekom dešavanju i zurki. Brenda nije iskreirana da zavodi već samo da pravi šou, tako da su me zadrugari gledali i uživali u neobičnoj pojavi, neki bili malo šokirani, ali to je i bio cilj, da izazovem reakcije. E sad, kakve reakcije sam izazivao - nisam išao u dubinu i kompleksnost istih kod pojedinaca.

Autor: D.T.