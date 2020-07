Ivanu Šopić i Ivu ne može da smisli, ali zato nju... Osman Karić želi da mu ova bivša zadrugarka bude SNAJKA?! OPČINJEN NJOM! (FOTO)

Niko nije mogao ni da pretpostavi.

Osman Karić je bio veoma aktivan u podržavanju svog sina Stefana Karića u "Zadruzi 3". On je rado komentarisao sve njegove postupke, ljubavne veze, ali i devojke.

Karić se nije slagao sa izborom svog sina kada su u pitanju zadrugarke, te je imao mnogo zamerki i na Ivu Grgurić, ali i na Ivanu Šopić sa kojima je Stefan imao emotivan odnos.

Ipak, izgleda da je Osman sada pronašao "pravu priliku" za svog naslednika, i to baš među bivšim zadrugarkama. On je podelio fotografiju Višnje Petrović, koja je bila učesnica druge sezone, te je otkrio da se baš to traži.

Oči plemenite... Te se traže, takve važe - napisao je Osman uz Višnjinu sliku.

Samo nekoliko trenutaka pre ove objava Višnja je ovaj selfi podelila na svom Instagram profilu, što znači da Karić redovno prati objave svoje možda buduće snajke.

Autor: R.L.