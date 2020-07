Nije mu lako.

Estradni menadžer Bor Lalević nedavno je izgubio najtežu bitku i preminuo od posledica koronavirusa.

Njegov veliki prijatelj i saradnik Bojan Vasković iz "Leksington benda" progovorio je o ovoj tragediji. On je otrkio da mu je Lalevićev odlazak veoma teško pao, te da je zbog toga odložio i slavlje godišnjice braka sa suprugom Aleksandrom.

Obeležili smo 12. jula na Petrovdan petu godišnjicu braka, poželeli smo jedno drugom da tako bude i narednih sto godina, ako bude moguće. Obeležili smo u krugu najbližih i uz divnu večeru, nismo imali mnogo prostora za slavlje jer smo bili pod stresom. Nismo mnogo slavili jer se 11. jula desio taj tragični događaj. Ove godine tako, a sledeće godine ćemo to da podignemo na veći nivo, da bude u boljem raspoloženju - rekao je Bojan.

On je otkrio i da je on bio zaražen koronom i to još na početku epidemije, ali da je prošao bez većih posledica.

Ja sam to preležeo u prvom talasu, u martu mesecu, u aprilu sam već izašao iz izolacije, nakon toga sam pobegao u prirodu. Samo dva člana naše ekipe se nisu zarazila, ostali jesu, a među njima je bio i nažalost Bor koji je preminuo. To je nažalost loš bilans i jedva čekam da ova godina prođe - istakao je Vasković.

Autor: R.L.