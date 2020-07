Ovo nije očekivao!

Porodica popularnog folkera Radiše Trajkovića Đanija trenutno boravi u luks vikendici na obali Save, a njegova supruga Slađa odlučila je da mu u ponoć priredi rođendansko iznenađenje koje ga je ostavilo bez teksta.

Naime, Đanija je u ponoć, za 48. rođendan dočekala mala žurka na kojoj je bila najuža porodica i prve komšije. Pored toga, Slađa se pobrinula i za vatromet i rođendansku tortu.

- Uvek je spremna da me iznenadi, najbolja žena na svetu... Prijatno sam iznenađen. U ponoć sam poželeo zdravlje i sreću mojoj porodici. Moja žena je luda, stvarno se nisam nadao. Tu su večeras moji najbliži i ja sam mnogo srećan. Biće provoda, ako Bog da, samo da prođe sve ovo - poručio je Đani za Pink.rs.

- Malo, skromno, ali od srca... 24 godine smo zajedno, sledeće godine 25, pravimo svadbu. Kod nas je sve isto kao prvog dana, valjda smo se našli, ne znam. Kaže on: ''Nemoj da ti oada na pamet, neću da slavim rođendan, slaviću 50. rođendan, nije situacija''. Tu smo samo mi, deca, snaje, ćerka, prve komšije... Kod nas ima još razloga za slavlje, biću baba u decembru. Ne nedostaje nam more, evo ga more ovde. Imamo dva bazena. Najromantičnije iznenađenje mi je priredio z goišnjicu braka. Ja sam bila sa drugaricom Vanesom ovde, igrale smo karte, i ja sam krenula dole i videla šampanjac, vatromet, to je prvi put da sam zaboravila na godišnjcu - rekla je Slađa, a njihova ćerka Sofija poručila je da će žurka trajati do zore, poznajući njih.

Autor: O. B. ; M.K.