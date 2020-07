Nije ga štedela!

Nakon što je Marko Miljković sinoć u emisiji ''Zadruga - Narod pita'' žestoko potkačio Minu Vrbaški govoreći da ona izmišlja i laže o navodima da on konzumira narkotike, kao i da joj se sve vratilo, jer je zavolela dečka koji je, kako je naveo, tuče i maltretira, ona je brutalno odgovorila na ove prozivke, a nije štedela ni njegovu devojku Lunu Đogani.

- Miljkoviću, ako je meni karma nešto vratila, onda si ti u opasnom problemu sa svojom karmom ili ovog puta Luna, ako je meni vraćeno za laži (a lagala nisam) njoj je vraćeno za Kiju i rođenu majku. Ima li veće kazne od one da joj neko udari na majku, pa da je ona s njim intimna. Užas! Za stvari koje znam o tebi znaš i sam, a znamo i svi da te ceo grad zove Kirbi. Ti si bio svoje bivše, sam si priznao i zato ćutiš kao p*čka Milici Kemez jer sve to ona zna, a o korišćenju svega i svačega zna ceo grad. Ti biješ žene, pa te uče pameti momci po gradu u klubovima wc-a. Pst! - poručila je Mina Mljkoviću putem Instagrama, a nema sumnje da će joj on uzvratiti prvom prilikom.

Autor: M.K.