Stalno su zajedno!

Bivši zadrugari Tara Simov i Mateja Matijević rešili su, nakon izlaska iz Zadruge, da definitivno stave tačku na svoj odnos i da više neće biti zajedno. Iako je delovalo kao da će Tari to teško pasti, s obzirom na to da svi znaju koliko joj je bilo stalo do Mateje, ona se očigledno ne potresa i uživa u druženju sa drugim ljudima.

Od samog izlaska iz "Zadruge", Tara se neprestano viđa i druži sa bivšim cimerom Milanom Petkovićem, a očigledno je da jedno drugom i te kako prijaju. Tako su i sinoć uhvaćeni kada su se držali za ruke na ulici.

Da je i Milanu draga Tara, pokazuje i to što ju je čvrsto zagrlio i poljubio, a da li će Mateja ovo zameriti, ostaje da se vidi.

Autor: N.V.