Makedonski hakeri oborili sajtove Rite Ore i Due Lipe! Za njih su imali jasnu poruku: KOSOVO JE DEO SRBIJE!

Grupa makedonskih Anonimusa objavila je na Tviteru da je oborila sajt britanske pevačice albanskog porekla Due Lipe nakon što je ona na društvene mreže postavila kartu takozvane “Velike Albanije” i tražila da se Kosovo na mapama obeleži kao zasebna država, a ne kao pokrajina Srbije.

Kako su sami, pod korisničkim imenom AnonOpsMKD, istakli na Tviteru, oni su u sredu na sat vremena oborili sajt dualipa.com, uz obrazloženje da su to uradili „isključivo u naučne svrhe, za one koji misle da nemaju kapacitet”.

Juče su isto tako oborili i sajt druge pevačice albanskog porekla, Rite Ore, ali ovoga puta na dva sata, za šta su takođe objavili vizuelni dokaz.

Uz to obaveštenje na Tviteru su napisali da je Kosovo deo Srbije.

Рита ја пративме на нива да ора, 2часа и се доста за почеток!https://t.co/2YdQWxyYGe



Косово е веќе поставено правилно на сите мапи, како дел од Србија.



We do not forget, We do not forgive, Expect us!