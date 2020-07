ČLAN MENSE PONOVO U AKCIJI: Nakon PORNO SKANDALA, Orozović se ne smiruje, isplivao novi video i to sa OVIM zadrugarom! (VIDEO)

Brza vožnja!

Bivši zadrugar i član Mense, Nikola Orozović pre samo nedelju dana doživeo je neprijatno iznenađenje kada je isplivao njegov porno film. Međutim, on je to dosta dobro poneo, pa i nismo mogli da vidimo neku preteranu reakciju da ga je to pogodilo, baš suprotno, kao da mu je imponovalo.

Međutim, Orozović se ne smiruje, te je na Instagram profilu Mateje Matijevića isplivao novi snimak. U pitanju je bila vožnja autom, a Mateja i Nikola su njihov susret ovekovečili Instagram storijem.

Autor: O.B.