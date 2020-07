DUGO SE NIJE OGLAŠAVALA! Zilha iznenadila sve porukom koju je poslala, DA LI OVO ZNAČI DA JOJ FALI EDO? Pomirenje na pomolu?! (FOTO)

Iznenadićete se kada vidite kakve reči je objavila!

Zilha Karišik, još uvek zvanična supruga Edisa Fetića, nije se dugo oglašavala nikakvim porukama na Instagramu, ali poslednja je privukla pažnju. Naime, poznato je da su Edo i ona u brakorazvodnoj parnici, ali neke reči iz teksta koji je objavila mogle bi da se protumače kao da joj on nedostaje.

- Reći ću ti nešto. Gledao sam kako mi se svet ruši i bio sam nemoćan. Bol, padovi, mrak i nikog da ti rame ponudi, da me potapša po ramenu. Ali u životu je bilo dana u kojima sam gledao kako stižu dobre vesti, srećni dani, osmesi, ljudi što me vole... I znaš šta? To je život! I danas živim za one srećne dane, nasmejana lica, bez obzira što bi me to koštalo. U životu je jedino vredno pamtiti sreću, jer sitni dani sreće čine život. I baš me briga šta će ko da misli - reči su koje je Zilha objavila, a da li je ovo znak da je pomirenje sa Edom na pomolu, ostaje da se vidi.

Autor: N.V.