NJEGOV LJUBAVNI ŽIVOT BIO JE TEMA JAVNOSTI, burne veze su ga obeležile, a sada je naš pevač smuvao JOŠ JEDNU MISICU! (FOTO)

Uživa u ljubavi!

Iako je pevač sa sjajnim talentom, Sloba Vasić je u javnosti više poznat po svom burnom ljubavnom životu nego po svojim pesmama. On je bio u vezama sa misicom Sandrom Obradović, sa Helenom Topalović, ćerkom njegovog kolege Milana Topalovića Topalka, obeležio ga i skandal kada je bio uhapšen zbog sumnje da je izvršio nasilje u porodici, ali izgleda da je on sve to ostavio iza sebe.

Kako se može videti po njegovom Instagram profilu, Sloba trenutno uživa u ljubavi sa izvesnom Jelenom, koja je čak bila mis Bosne i Hercegovine. Oni se evidentno vole, što pokazuju i osmesi na fotkama, a da li će možda ova veza odvesti do oltara ovaj par, ostaje da vidimo.

Autor: N.V.