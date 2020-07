MILICA DABOVIĆ REŠILA DA RASKRINKA BIVŠE KOJI SU JE OBMANULI: Posle ovoga ništa neće biti isto! PLAČE svaki put kad se seti prošlosti (FOTO)

Bivša košarkašica je odlučila da na papir stavi bolne i teške životne periode, a kako kaže, raskrinkaće sve laži i obećanja kojima su je bivši partneri obmanuli. Tvrdi da su je sa malenim Stefanom ostavili bez dinara, kao i da svaki put kad razmišlja o svojoj prošlosti - plače.

Nekadašnju sportistkinju Milicu Dabović život nije mazio, a ona je odlučila da sve kroz šta je prošla zapiše i objavi. Na knjizi uveliko radi, a kako kaže, na samom početku pisaće o bivšem izabraniku Šimetu Šikliću.

- Knjiga će biti i o tome kako je Šime ušao u moj život i kakvim lažima se služio. Predstavio se kao milioner iz Kana koji ima svoju vilu. Na kraju sam saznala da je čovek iz Drnića i da se ne zove Simon, kako se predstavio, nego Šime Šiklić i živi u 40 kvadrata sa roditeljima. Krao je bunde i šanel torbe, bio je u Pink Panterima. Stavljao mi je pištolj na čelo da bih mu isplatila sve pare zbog stvari koje je napravio. Ukrao mi je karticu i potrošio sav novac sa nje, kad sam sve shvatila, taj račun sam ugasila - kaže Milica i objašnjava da nije mogla ni da zamisli šta je dalje čeka.

- Kad se sve to izdešavalo i kad je prodao moja i očeva kola, napravio nam je pakao, upoznala sam Vuka Rotena, koji je pet dana pred moj porođaj s njegovim detetom rekao da je istina sve što su novine pričale, da me je prevario. Rekao je da nije Vuk Roten, moja sestra mu je našla ženu i dete i sve otkrila. Njegova supruga je tada rekla da je on Ljubomir Hadžistević, da ima dijagnozu patološkog lažova i da je čovek koji je došao iz Sarajeva, a ne iz Beča i da tu živi kod svoje babe. Svašta mi se izdešavalo... Kako me je nasamario...

Došao je kući sa ajpedom, kao poklonio Stefanu, pa uzeo i njega i moj telefon, promenio mi sve šifre, spojio moj telefon sa njegovim kompjuterom i napravio mi pakao od života. Ovo je samo mali deo svega što sam prošla u životu...Bivša košarkašica otkriva i da suzama leči dušu, te da plače dok ispisuje redove knjige.

- Tu tek moj pakao počinje, ali u knjizi onaj najvažniji detalj jeste kako je moj sin Stefan dobio ime. Plače mi se kad se setim, blam me je da ispričam. Kad god pišem, mnogo plačem, valjda tako čistim dušu. Razmišljam šta sam sebi dozvolila. Posle Šimeta koji je bio Simon i imao dva pasoša, ubica, došla sam na Ljubomira koji je držao pola Beča, a čovek živi sa babom. I od žene se razveo i ta mu žena ne da da joj priđe. Najgore je što ima još takvih žena i želim da sprečim da se tim ženama ovako manipuliše. Stop prevarama i lažima, šta je ovo što se dešava? - pita se Milica dok tvrdi da je Ljubomir pokrao sve vredno što je u stanu imala:

- Sve one dugove što sam vratila i podigla se na noge, sve je propalo, Ljubomir je sve pokrao. Sav novac i zlato, telefone, sve što je vredno u stanu on mi je ukrao. Našao je milion i jedan izgovor, i dalje imam poruke u kojima mi obećava da će vratiti. Vodio me je na kamp, tamo ukrao svu sportsku opremu, sokove iz magacina, odneo što su mi sponzori dali. Hvala bogu, sad će godinu dana kako se sa njim nisam srela. To je pakao - kaže i sa knedlom u grlu dodaje:

Nisam imala da kupim Stefanu kolica, drugarice su ih kupile pet dana pred porođaj. A on je pet dana posle porođaja zvao da me vrati u stan nakon šetnje sa bebom pošto sam se autobusom vozala. Nikad mi ta kolica više nije vratio, ja ukapiram, čoveče on je prodao detetova kolica! Tri meseca kolica za dete nisam imala da ga vozim - zaključila je Milica Dabović.

Prodaje garderobu da bi zaradila

Nedavno je otkriveno da Milica prodaje garderobu putem svog Instagram profila, a ona je istakla da se ne stidi takvog načina zarade.

- Spremna si na sve zarad svog deteta. Nije uopšte bila stvar u tome da meni treba novac da ja prehranim dete. Meni ovaj novac dobro dođe da ja ne trošim svoj novac od košarke zarađen. Večito sam poklanjala i onda kada sam videla čime se blogerke bave i da stvarno i neke bogate žene fudbalera prodaju svoju odeću na raznoraznim Instagram profilima, rekla sam zašto i ja to ne bih uradila - rekla je Milica Dabović, pa dodala da je prodaja putem interneta i te kako zabavlja.

Autor: M.K.