Oglasila se prvi put nakon gubitka bebe! Ilda Šaulić skrhana bolom: Trenutno mi je NAJPOTREBNIJI MIR!

Dragi moji, malo je reći da sam dirnuta nebrojenim porukama podrške koje sam dobila. Ne znam da li ću moći svima pojedinačno da se zahvalim, zato vam ovde uzvraćam svu ljubav. Ono što je za mene najbitnije je da sve što je bilo pokušam da ostavim iza sebe i da se u ovom trenutku skoncentrišem na neke lepše dane koji nam, nadam se, predstoje. Trenutno, najpotrebniji mi je mir. Hvala vam svima na razumevanju. Voli vas Ilda ❤️